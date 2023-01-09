都沒打疫苗！　一家五口撐3年沒染疫...親戚笑稱「陰險小人」

▲江蘇連雲港的核酸檢測站。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自全面解封後，幾乎各地民眾都「陽」（染疫）過一遍，不過，杭州一名30歲的林姓女子透露，她們一家五口人情況較特殊，不僅都沒有施打疫苗，也沒有在疫情上升之際囤藥，至今都尚未「中招」，有親戚朋友露出羨慕的眼光，對其笑稱一群「陰險小人」（陰著在危險邊緣小心翼翼的人）。

▲大陸全面解封後，街頭集市湧現大量人潮。（圖／CFP）

《都市快報》報導，根據小範圍調查，在20戶3至6口人同住的家庭中（3口之家10戶，4口之家3戶，5口之家6戶，6口之家1戶），全陽的有17戶，佔85%。另外，三口之家1人陽2人陰的2戶，五口之家3人陽2人陰的1戶。20戶家庭總共78個人，小「陽」人有74人，佔比94.8%。

對於全家五人仍未染疫，林姓女子分析，首先是做到盡量少出門，「疫情高峰期间，恰好可以居家办公，差不多十天都没有出门一步。」

此外，這家人還實施「分工合作」制，以降低染疫風險。林姓女子稱，她們家住在郊區，最「高危」的事情應該是買菜，負責採購的母親「全副武裝」，除N95口罩，還有寬檐帽、眼鏡、衝鋒衣等，「一到家就把裝菜的袋子全部換掉，第一時間熱水洗手，全套衣服換成家居服。」

至於倒垃圾則是由林女父親負責，「所有的快遞箱不進家門，拆之前噴一遍酒精，打開後內包裝也都要擦乾淨再拿回家，扔垃圾的時候也要戴上口罩和一次性手套。」

林女透露，除了出門時防護，家裡開著暖氣和加濕器，這樣可以避免著涼和呼吸道感染，「每天定時通風，保持空氣清新，飲食方面也是葷素搭配、營養均衡，免疫力是抵抗病毒的重要武器。」