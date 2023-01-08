「防疫津貼拖3年」還沒領到！　一線醫護嘆：我們依然是免洗筷

▲醫護在第一線全力阻絕疫情。（圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情爆發之後，站在第一線的醫護人員守護大家，常常忙到連休息時間都沒有，中央也承諾給予防疫津貼，不過一名護理師生氣表示，至今還沒有收到津貼，本來盼望1月1日可以看到獎金入帳，卻遲遲沒有動靜，無奈嘆需要醫護人員幫助時，支票開好開滿，現在疫情漸漸退燒了，「我們依然是免洗筷」。

該名醫護人員在臉書「靠北護理師」發文，盼望著跨年時可以領到津貼，5、4、3、2、1倒數完後，帳戶卻依然沒有動靜，現在只奢求過年放鞭炮時，獎金可以入帳，「需要時，千感謝萬感謝護理人員，支票開好開滿，後疫情時代，我們依然是免洗筷」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO補充，「這裡指在醫院有照顧到確診者，一班1萬元的獎金，都已經2023年了，我已忘記防疫津貼發到何時的了」。

該篇貼文被轉發到PTT上，網友留言狂酸，「醫護醫護，最血汗的還是護」、「計程車已經領3輪了，真防疫英雄」、「防疫英雄本來就是小黃」、「那是前任衛服部長的事」、「開計程車才有台灣價值啦」、「當作做功德，不要太不滿」、「政府欠過年，不怕衰耶」、「站第一線的福利不給，之後誰要配合」、「政府別發全民現金了，把防疫津貼補完才對吧」。

▲原PO至今還未領到防疫津貼。（圖／翻攝自FB靠北護理師）

不少苦主也現身留言，「洗腎室都沒有領到阿」、「要拖到何年何月何日！就只會疫情爆發的時候要我們共體時艱」、「長照機構的也沒有下落」、「對警消也是能不給就不給，能一人當三人就不補人」、「長照機構就地隔離的照顧津貼也沒發」。

據了解，指揮官王必勝去年9月就提到，一直都有在追蹤防疫獎金等津貼發放狀況，「據我所知，110年都已經發完了，現在發送到111年的3月到4月」。至於未領到津貼的醫護人員，王必勝表示，「若有進一步可提供是什麼院所，我再來催促他們」。