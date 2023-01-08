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中國今開國門！增至21國拉疫情警報　邊境限制一次看

▲中國開放國民出國。（圖／路透）

▲中國開放國民出國。（圖／路透）

記者張靖榕、張寧倢／綜合報導

中國斷然放棄清零政策後，疫情飆速擴散，今（8日）正式開放邊境讓國民出國，令全球多國紛紛設下邊境管制嚴陣以待。荷蘭及葡萄牙6日也加入行列，針對中國旅客入境實施特別管制。

中國在歷經近3年清零政策，引起人民上街抗議反彈後，去年12月選擇斷然放開防疫，昨（7日）再宣布染疫者今起「不需要隔離」，也不再判定密切接觸者，以達到「應陽盡陽」，即讓病毒自然擴散，該確診的就確診，不過缺乏疫情追蹤，可能錯失提早發現新型變異株並盡早防範的機會，令中國以外的各國相當憂心。

荷蘭與葡萄牙6日宣布，分別從8日及10日起，針對來自中國的班機旅客要求陰性篩檢證明，總計超過20國對中國旅客設下更為嚴厲的入境限制。德國、比利時、盧森堡也呼籲國民，「非必要不鼓勵前往中國旅行」。

亞太地區

日本
日本去年12月30日起實施對中入境限制措施，對所有來自港澳與中國的航班，開放東京成田、東京羽田、大阪關西以及名古屋中部4個機場起降，不允許航空公司增班。但自1月8日起將針對香港航班放寬規定，開放降落所有機場，允許增班。

包括7天內曾到過中國大陸本土、自中國入境的所有旅客，都必須強制接受篩檢，陽性有症狀者將被強制隔離7天，無症狀者隔離5天。自8日開始，更將從快篩改為採取準確度更高的PCR或抗原定量篩檢，從中國直飛入境者，還須增加繳交登機前48小時內PCR陰性證明。

南韓
南韓2日起，針對來自中國的旅客實施登機前、落地後的PCR篩檢，一旦結果呈陽性，就必須前往指定地點隔離，5日起入境前還要提交陰性證明，7日起提交陰性證明的對象擴大至港澳入境者。另外，1月底前限縮辦理短期入境觀光簽，停止增開航班，中國航班只可降落仁川機場。

台灣
台灣宣布1月1日起至31日止，來自中國的旅客包含金馬小三通入境者，都必須在機場或港口接受唾液PCR篩檢，陰性者進行7天自主防疫，陽性者則依現行規定，進行5+N居家照護及自主健康管理。

另外，自6日至31日止，從中國啟程、經港澳轉機入境台灣者，亦須持有搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。自港澳啟程者則無此規定。

印度
印度自1日起，要求來自中國和香港以及日本、南韓、新加坡和泰國的旅客提供出發前72小時內PCR陰性檢測證明，現行針對2%的國際旅客進行隨機COVID-19篩檢的作法也將持續實施。

馬來西亞
政府去年12月30日宣布，所有自中國入境的旅客都必須接受發燒檢測，有發燒或其他症狀再加做COVID-19篩檢，並針對來自中國的班機進行廢水檢測。

澳洲
澳洲5日起實施新規，所有來自中國、香港和澳門的旅客必須提供出發前48小時內PCR陰性篩檢證明。

北美

美國
美國宣布5日起，從中國、香港、澳門搭機入境者，2歲以上的旅客都必須在登機前2天接受檢測，並向航空公司出示PCR陰性篩檢或視訊看診時進行的快篩陰性證明，或是染疫康復的健康證明。規則也適用從中國出境由第三國門戶轉機、入境美國的旅客，以及途中過境美國的轉機旅客。

加拿大
政府宣布5日起，所有自中國、香港、澳門入境的2歲以上旅客須出示48小時內PCR陰性篩檢證明或染疫康復證明，強烈建議在飛機上戴口罩，相關措施將在30天後重新評估。

歐洲

義大利
義大利是率先宣布對來自中國的旅客，祭出新版入境限制的國家之一。去年12月28日起，中國入境旅客開始強制採檢，陽性者進行病毒基因定序。米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）則是12月24日開始，就已針對來自北京、上海的旅客進行PCR採檢，措施目前預計維持至1月30日。

德國
歐盟4日對成員國發布「強烈」建議，應堅持要求中國入境旅客在啟程前接受新冠檢測，並且取得陰性結果。德國隨即於5日宣布，將對來自中國的旅客要求提供抗原快篩陰性證明，並在入境時進行隨機篩檢，對來自中國航班擴大廢水監測，衛生部長稱很快就會調整入境規定，但沒有說明新措施何時生效。

瑞典
同樣根據歐盟建議，瑞典政府宣布，從7日起，來自中國的旅客將被要求在入境時提供陰性檢測證明。新規定預計將實施3周，但瑞典公民、永久居民或居住在歐盟或歐洲經濟區的人，皆不在此限。

希臘
希臘官員在5日的政府會議後表示，將遵照歐盟規定對自中國入境的旅客實施限制，要求提供48小時前篩檢陰性證明，並強烈建議戴上口罩。不過目前政府尚未發出通知，預計未來幾天才會正式發布相關措施的明確公告。

西班牙
西班牙3日起，將要求來自中國的旅客出示PCR陰性篩檢證明，或疫苗完整接種紀錄。馬德里政府接受世衛組織（WHO）認可的所有疫苗，包含中國本土的科興和國藥疫苗。

法國
政府宣布自5日起，規定來自中國的旅客檢附出發前48小時內陰性檢測證明。從中國直飛法國的乘客將要求在飛行中全程戴口罩，並承諾在抵達時接受「隨機PCR篩檢」。

英國
官方宣布從5日起，所有自中國入境的旅客，必須提供出發前48小時內篩檢陰性證明，並在抵達後接受抽樣採檢。

比利時
比利時政府2日宣布，將對所有中國入境航班進行廢水檢測，由於中國防疫不透明，此舉目的在於核實中國提供的疫情資訊，以更進一步了解真實情況。官方沒有強制對中國入境旅客進行篩檢，但「請求」入境7天內出現症狀者自主篩檢。

荷蘭
荷蘭6日宣布，為應對中國疫情擴散，10日起所有來自中國的旅客，入境一律須出示陰性篩檢證明，阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol）還會對下水道汙水進行監控，檢測是否出現變化。此外，荷蘭政府也在研擬針對中國入境班機的廢水進行檢測。

葡萄牙
政府宣布中國入境旅客必須出示48小時內陰性證明，邊境管制規定於8日0時起生效。

中東

以色列
以色列上月30日宣布，所有從中國抵達的非以色列籍旅客須在起飛前72小時內接受行前PCR檢測。由於以色列準備對從中國抵達的外籍人士進行病毒篩檢，當局也特別設立一個篩檢中心，為自願受檢的旅客進行篩檢。

卡達
政府宣布自3日起，所有來自中國的旅客，不論有無接種過疫苗，所有人都必須提供出發前48小時內PCR陰性篩檢證明。

非洲

摩洛哥
北非國家摩洛哥對中邊境管制措施最為嚴厲，3日起徹底禁止所有來自中國的旅客入境，不論國籍。摩洛哥外交部表示，直到另行通知前都將持續實施，避免摩洛哥出現新一波感染及其他後果。

不實施限制的國家

除馬來西亞和泰國對班機廢水進行病毒檢測以外，東南亞11個國家對中國入境旅客幾乎沒有差別待遇。另外，波蘭和保加利亞拒絕按照歐盟建議，對中國旅客祭出新的入境要求。紐西蘭政府也表示，不會因為來自中國旅客構成的「最小的公共衛生風險」而採取新措施，不過將會為自願篩檢的中國旅客提供檢測，並對國際航班廢水進行試樣檢測。

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