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社會 社會焦點 保障人權

不劫色改劫財！北市Ubike狼狂摸16女　環抱摀鼻硬搶包遇悍女被逮

記者黃宥寧／台北報導

「YouBike之狼」34歲熊姓男子去年9月短短8天內，騎著竊來的YouBike，於北市大同、松山等處區，隨機對16名女性路人摸臀、襲胸，台北地檢署依性騷擾罪將他起訴；同時檢警查出他在士林尾隨陳姓女路人，從後方環抱、以手摀住對方口鼻，企圖搶走背包，所幸未得逞。士林地檢署偵結依強盜未遂罪嫌將她起訴。

▲熊姓男子騎著竊取YouBike短短8天內在北市對多名女子摸臀襲胸，甚至在士林區企圖搶走陳姓女子背包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，留著長髮的熊男居無定所，去年9月11日晚間10時許，在士林區社正路尾隨55歲陳姓女子，並從後方強環抱、以手摀住陳女口鼻，接著暴力欲搶走其後背包，雙方經一番拉扯，熊男擔心引起路人注意，立刻逃逸現場，未搶走任何物品。

▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲熊姓男子騎著竊來的腳踏車於北市隨機對女路人摸臀、襲胸。（圖／記者張君豪翻攝）

餘悸猶存的陳女事後報警處理，警方循線找人，發現熊男在北市涉多起性騷，落網時他坦承犯行，檢方根據陳女證述、監視器畫面等，依強盜罪將熊男提起公訴。

可惡的熊男從去年9月7日起，8天內在北市中山、信義、南港等至少7個行政區，騎著腳踏車隨機觸摸至少16名被害女子，全案經婦幼隊彙整涉性騷擾相關證據資料後，報請檢察官指揮偵辦，同月14日傍晚熊嫌因其他竊案遭台北地檢署交保後，婦幼隊以涉及16起性騷案緊急將他拘提到案，檢方複訊後聲押，北院認他有逃亡、反覆實施之虞准押，去年11月被依性騷擾罪起訴。

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