「爆乳田慎節」拋繡球被問擇偶條件　她驚爆：已經嫁了！

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟」依循往例舉辦未婚男女拋繡球聯誼活動，嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」(以下稱顏議員)、林煒軒受邀到場示範拋接繡球，被問到擇偶條件兩人也大方回應。廟方表示今年選在1月26日(農曆大年初五)，活動女生免費報名，現場還有來自高雄的兩位女造型彩妝師報名，目前男女報名人數已經來到200人，活動相當踴躍。





▲ 嘉義市大福興宮舉辦拋繡球聯誼活動，邀請嘉義市「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」(圖左２，以下稱顏議員)、林煒軒到場。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市大福興宮拋繡球聯誼活動邀請顏姓市議員，對於擇偶條件，她回應自已已經嫁給嘉義 ，只祈求嘉義能夠一切順利。（圖／記者翁伊森攝）

顏議員表示，現在人生活圈小，而古代以拋繡球來求好姻緣，現代人卻可以透過活動認識朋友，從朋友做起，被問到自己的擇偶條件，她客氣表示，自己已經嫁給「嘉義」這個老公，算是功德圓滿，但自己會到廟裡擲筊，就是求「嘉義」老公能一切順利。

▲ 嘉義市大福興宮拋繡球聯誼活動邀請顏姓市議員、林煒軒 。（圖／記者翁伊森攝）

林煒軒說，政治是工作，婚姻、生活才是人生的重點，除了公領域，也希望私領域能找到被照顧的對象，未來找到好對象。被問到少子化這樣的國安問題需要重視，未來將透過政策打造願意民眾生育、養育的環境。

大福興宮月老祖廟主委曾東本表示，活動邁入第6年，歡迎年滿20歲至45歲未婚男女，有正當職業或穩定收入，可透過網路或現場報名，男性每人收報名費300元、女性免費報名，報名者可獲得韓國莫娜蕾絲兔及蜂蜜兔玩偶，配對成功，男女雙方還可以獲贈金鏟子一支。

另外，除夕當天（1/20）至初七（1/28）還辦擲筊比賽，擲出最多聖筊者可以獲得價值3萬5千元的「純金月老姻緣針」，第二到十名可獲贈市價700元的姻緣針。