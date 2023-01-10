大葉大學爆掏空！　他「身兼四職」創驚人紀錄

▲身兼大葉大學副教授的前副校長葉忠興遭檢舉涉掏空校產，是否涉及不法，將由檢調查明。

圖文／鏡週刊

本刊掌握，葉忠興擔任副校長期間，一度將校方的公務車挪為私用，就連加油卡也一併使用，雖然他曾對校方人士表示，「有人需要車子可以隨時來拿鑰匙。」不過，校內人士礙於他的家族背景身分，對他把校產當成私產揮霍根本沒轍，直到去年他卸下副校長身分，學校才順勢把該輛公務車收回，但葉忠興此舉是否涉及不法，也有待相關單位一併認定。

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逢甲大學會計系畢業的葉忠興，又陸續從文化大學取得企管碩、博士學位，即便沒有餐旅背景，依舊在餐旅學院擔任專職副教授多年，並曾同時兼任該院副院長及觀光系、休閒管理系及婚慶學程等主任，身兼四職創下學術界驚人的紀錄，如今他遭檢舉涉及不法，真相究竟如何？有待教育部及司法單位盡速查明，以維護學校師生的權益。

▼大葉高島屋（圖）與大葉大學同是葉松根家族所有，營收驚人，堪稱集團金雞母。



眉心一顆痣是大葉集團創辦人葉松根的正字標記，每當事業歷經大起大落，葉松根總會不自覺地摸起眉心痣思索，最後竟能關關難過關關過。據說，這顆痣大有典故，當年葉松根的父親向菩薩苦求子，葉松根即使是獨子，他的父親管教嚴厲，打從葉松根6歲起就要學習賣冰、賣零食賺錢，學習自我承擔。

▼大葉大學由中部地區聞人葉松根一手創立，號稱全台最綠化的學府。



大葉大學由葉松根一手創立，他從小在父親賣自行車的耳濡目染下，迷上各種車輛機械的拆卸組裝，立志要開創屬於台灣人自主研發的汽機車品牌，他成立羽田機械後不久就推出第一部自行開發的「羽田50」機車。

葉松根開始拓展事業版圖，引進義大利比雅久機車生產技術，不久，國內第一部速克達「比雅久125」正式上路，甚至外銷東南亞、美國和歐洲。他又成立大葉重工業及鋁壓鑄公司，引進法國標緻汽車生產技術，推出第一部羽田「標緻504」汽車出廠。

▼大葉大學公務車長期淪為葉忠興私人用車，校方直到去年中才索回。



除了法系車輛，他又導入日本「大發工業株式會社」生產技術，開發出「大發祥瑞1000」平價小轎車，後來又開發出「大發穩賺」客貨兩用車，深獲市場好評，成為國內第六大車商。

由於葉松根具有重工業開發實力，當時國防部長郝柏村還主動登門拜，表明台灣因外交艱難，武器採購不易，希望大葉集團匯集重工業實力，為國家開發新進武器，葉松根不惜自掏腰包，打造裝甲運兵車，在南投鯉魚潭下水試車成功，後來他轉進大葉高島屋百貨及大葉大學，希望培育更多工業人才，未料深夜如廁跌倒而辭世，如今大葉大學傳出掏空案，真相有待相關單位查明。



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