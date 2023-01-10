陳沂PO文酸「法院認證的」　惹怒雞排妹再告加重誹謗

記者黃哲民／台北報導

「雞排妹」鄭采勻和網紅陳沂的雙姝對決再添新戰場，雞排妹告《鏡週刊》求償60萬元敗訴，被陳沂PO文嘲諷「法院認證的」，雞排妹今為陳沂告她涉犯《個人資料保護法》一案到台北地院出庭，除否認故意PO文洩露陳沂的手機門號，雞排妹的律師也證實，昨已向台北地檢署遞狀控告陳沂涉嫌加重誹謗。

▲「雞排妹」鄭采勻(前)與她委任的律師陳克譽(後)到台北地院開完庭受訪。（圖／記者黃哲民攝）

雞排妹2021年在北市1家五星級飯店夜會1名保時捷男，在飯店地下停車場被《鏡週刊》跟拍到2人牽手掐臀等親暱舉動，報導還指保時捷男的女友聲稱婚約因雞排妹介入而告吹，雞排妹不滿《鏡週刊》害她被誤認成小三，飽受網友辱罵「妓女」等語，提告求償精神慰撫60萬元。

該案北院一審認定《鏡週刊》跟拍報導，確實對雞排妹的隱私權與肖像權有所妨害，但雞排妹是公眾人物，且跟拍地點都在公共場所、並沒奔跑追逐或攔路等侵擾舉動，加上報導內容涉及公益，新聞自由應受保障，判雞排妹敗訴。

▲網紅陳沂告「雞排妹」鄭采勻涉犯《個人資料保護法》，先前到北院出庭後批對方死不認錯，她自稱「真正鬱悶的人是我」 。（資料照／記者黃哲民攝）

陳沂隨即在臉書PO文嘲諷雞排妹「恭喜黑菊姊，法院認證的」，意指雞排妹是法院認證的「小三」。雞排妹今為陳沂告她涉犯《個資法》一案到北院出庭，批陳沂的PO文誤導大眾，雞排妹的律師陳克譽說，該案判決從沒提及雞排妹是否為小三，陳沂卻用聳動內容誹謗雞排妹，造成大眾以為可對他人施加性霸凌言語，昨已具狀控告陳沂涉嫌加重誹謗。

至於北院今審理案情，是陳沂與雞排妹2021年同框直播互嗆，陳沂認為雞排妹事後故意用2篇PO文，先寫出她手機門號前4碼、再以咖啡色色卡6位數編碼影射後6碼，以致網友輕易拼湊完整門號，害她飽受電話騷擾之苦。

陳沂目前在日本度假，今沒出庭，前次開庭時，陳沂到場表明拒絕跟雞排妹和解，庭外受訪表示門號被公布後，「整整1年半的時間，我惶惶不安，半夜想到，我都哭著醒來，有超多網友，瘋狂打電話給我，我現在只要聽到電話聲，都會感覺到恐懼！害怕！」、「真正鬱悶的人是我」。

▲「雞排妹」鄭采勻(左)與她委任的律師陳克譽(中)到台北地院開完庭受訪。（圖／記者劉昌松攝）

雞排妹前次出庭在法官追問下，承認2篇PO文都在講陳沂，但否認洩露對方門號，聲稱自己經營品牌要製作包裝、LOGO，所以比一般人常接觸色號卡，她在PO文使用咖啡色卡只是針對陳沂在直播中的情緒反應，猜測對方的「氣場顏色」。

雞排妹今出庭時仍否認用色卡的6位數編碼影射陳沂門號後6碼，律師陳克譽為她辯護指出，2篇PO文並無完整電話號碼，跟一般所講的個資，沒辦法直接特定或取得直接連結，而是有身分不詳網友寫出陳沂完整門號並公布，從那之後，才陸陸續續有大量電話打到陳沂手機去。

陳克譽強調，應該是這名身分不詳網友洩漏陳沂的個人資訊，若雞排妹刻意想洩露陳沂個資，大可在直播時講出來，但雞排妹沒有這麼做，可見並沒有損害陳沂的意圖，陳克譽表示，已聲請傳喚2名網友作證從2篇PO文拼湊不出陳沂的門號，法官諭知擇期再開庭。