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醉男超商ATM提款遭吃卡　怒砸螢幕洩恨！返家呼呼大睡被逮

▲桃園市李姓男子（9）日凌晨酒後在桃園區大有路某超商提款，疑似操作錯誤被吃卡，竟怒而重捶砸毀ATM螢幕，圖為受害超商外觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲李姓男子9日凌晨酒後在桃園區大有路某超商提款，疑似操作錯誤被吃卡，竟怒而砸毀ATM螢。圖為受害超商外觀。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子9日凌晨酒醉後到桃園區大有路上超商ATM提款，疑因操作錯誤被吃卡，李見狀突然暴怒徒手猛捶提款機螢幕後離去，超商店員發現後立即報警處理。桃園警方調閱監視畫面很快找到李男住處，李坦承犯行，警方偵訊後依毀損罪嫌將其函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市李姓男子（9）日凌晨酒後在桃園區大有路某超商提款，疑似操作錯誤被吃卡，竟怒而砸毀ATM螢幕，圖為ATM被砸毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲圖為遭砸毀ATM。

桃園警分局指出，昨天凌晨1時20分許，48歲的李姓男子酒後至桃園區大有路上某超商ATM提款，疑似看不清楚螢幕指示連續按錯，金融卡遭ATM吃卡，李突然暴怒徒手砸破ATM螢幕後忿忿然離去，轄區青溪派出所員警接獲報案趕抵現場處理。

▲桃園市李姓男子（9）日凌晨酒後砸毀ATM螢幕，警方1小時內查獲到案，偵訊後函送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調閱超商、沿線監視器，很快鎖定涉案的李男逃逸方向，不到1小時找到其住處，家人敲其房門，將還在酒醉李男叫醒，李見員警登門當場傻眼，辯稱到超商領錢是要支付計程車錢，但連續操作錯誤金融卡被提款機「吃掉」，情緒一時失控才以拳頭怒砸螢幕洩恨，後來得知計程車費用可刷卡支付，不但手受傷且還要吃上官司，感到十分悔恨。警方偵訊後依毀損罪嫌函送桃檢偵辦。

桃園分局強調，警方與轄區超商合作成立群組，如有任何狀況在群組內反映或打110報案，警方會在第一時間派員處置，之前包括協尋失蹤人口、竊案、攔阻詐騙成功案例，年關將屆，警方將強化轄區內超商、金融機構等場所巡邏工作，以確保民眾居家安全。

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