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112年公務人員初等考試登場　台東考區設新生國中

▲112年公務人員初等考試8日登場，台東考區設新生國中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲112年公務人員初等考試8日登場，台東考區設新生國中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

112年公務人員初等考試於8日登場，於台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東等8考區同步舉行，台東考區設於台東縣立新生國中合計13試場，應考人數為240人，結果到考人數為155人，缺考人數為85人，到考率為64.58 %。

上午負責台東考區的典試委員王秀紅，前往設於新生國中的考場巡視，並由盧協昌秘書長、縣府人事處長張文馨及新生國中校長林銘欽等人陪同慰問試務工作人員，並瞭解考生應考與試場安排的情形，對試場秩序良好表示肯定，工作人員在寒冷天氣仍堅守職責的辛勞給予慰勉與嘉許。

台東縣試務辦事處表示，初等考試為最基層的公務人員考試之一，考試題型為全選擇題，也是公務人員考試中不限制學歷的考試，凡中華民國國民年滿18歲者，均可報考，及格後取得委任第一職等任用資格。此外，考選部從今年起，所有公務人員考試皆不再列考公文及公文格式用語，改由在訓練端初任實務訓練時再進行培養，藉此減輕應考人的負擔，也提高考、訓、用分工合作之綜效。為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，台東縣政府請應考人須自備口罩並全程配戴，並保持社交距離，至少1公尺。

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