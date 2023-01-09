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明雨彈＋冷空氣夾擊！3區迎雨高溫降　「周末變天剩13度」

▲▼大陸冷空氣南下挾帶大量水氣，北台灣陰冷多雨，路上行人紛紛穿起冬裝撐起雨傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲明天北部、東半部有雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日華南雲雨區東移加上東北季風增強，北部、東半部、中南部山區有雨，各地高溫略降，周四到周六天氣暖熱穩定，周日又有鋒面通過與大陸冷氣團南下，溫度將下降至13度左右。

氣象局預報員張承傳表示，明日華南雲雨區東移加上東北季風增強，北台灣高溫約20度、其他地區22到26度，各地早晚低溫17到18度。北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地有零星雨勢。

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▲▼入冬最強一波冷空氣南下，北台灣降溫有感，傳統市場內的婆媽紛紛穿上保暖外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲周日冷氣團南下溫度下降。（圖／記者湯興漢攝）

周三清晨東北季風減弱，白天氣溫回升，降雨範圍縮小至北部、東半部、中南部山區，雨勢也趨緩。周四到周六天氣暖熱穩定，溫度逐日回升，周六北部、東半部高溫26到27度、中南部29度，僅東半部、北部山區有雨，西半部多雲到晴。

周日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地有雨，北部、東半部降雨範圍廣，其他地區局部降雨，北部、東半部從凌晨開始降溫，預估會從20度一路下跌到14度左右，中南部午後開始轉涼。

周一持續受冷氣團影響，清晨最冷，中部以北、東北部13到14度、其他地區15到18度，周一後的降雨以迎風面北部、東半部為主，中南部有局部短暫雨。

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