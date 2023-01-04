今晨升級冷氣團！3縣市大雨　下波探11℃時間曝

▲今天迎風面依舊濕濕涼涼。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

冷空氣升級大陸冷氣團，基隆市、新北市、宜蘭縣大雨特報！中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天（4日）清晨台北氣象站降到14.4度，達到冷氣團標準。氣象專家吳德榮提醒，周六晚、周日晨因強輻射冷卻加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。

氣象局今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。氣象局也對10縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今晨台北氣象站降到14.4度，達到冷氣團標準，迎風面桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區雨勢較大；另外，華南雲雨區影響，西半部山區也有零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周四冷氣團減弱，北部、宜蘭氣溫稍回升，桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區雨勢較大；周五東北季風再稍增強，北部、宜蘭轉涼，北部、東半部和恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸和宜蘭雨勢較大。

曾昭誠表示，周六水氣轉乾，周六、周日清晨因輻射冷卻影響，各地氣溫較低，預估周日清晨是最低溫時間，北部和中南部14度，這兩天各地晴到多雲，僅花東有零星降雨；下周一、下周二東北季風減弱，各地多雲到晴，東半部有零星降雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五、周六另一波偏乾的冷空氣南下，周六晚至周日晨因強輻射冷卻加持，有短暫觸及冷氣團定義（台北氣象站≦14度）的機率，本島平地最低氣溫亦將降至11度左右；周日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫回升。