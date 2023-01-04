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「溼暖→乾冷」時程出爐！冷氣團補班日襲台　低溫12°C下周又有雨

▲▼受冷空氣南下之影響，全台氣溫急速下滑，北台灣更是濕濕冷冷，路上行人騎士雨具大衣不離身。（圖／記者湯興漢攝）

▲明日桃園以北降雨比今日更明顯。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日短暫回暖，不過桃園以北、東半部仍有局部短暫降雨，周五水氣更增，北部、東半部都容易下雨，周五還有一波大陸冷氣團南下，下半天後天氣轉乾，越晚越冷，周末兩天低溫下探12度，不過天氣較為穩定，白天可見陽光。

氣象局預報員張承傳表示，明日冷氣團減弱，北台灣氣溫回升，白天高溫21到22度，其他地區23到26度，各地早晚低溫15到18度，西半部局部地區低溫14度。明日基隆北海岸有局部大雨，桃園以北、東半部有局部短暫雨，且雨勢比今日明顯，新竹以南多雲到晴。

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▲▼入冬最強一波冷空氣南下，北台灣降溫有感，傳統市場內的婆媽紛紛穿上保暖外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲周末冷氣團南下天氣轉乾。（圖／記者湯興漢攝）

周五水氣更增，北部、東半部都容易下雨，基隆北海岸雨勢較大。另有一股大陸冷氣團南下，下半天以後天氣轉乾冷，北部白天約19到20度，越晚越冷。

周末兩天受到冷氣團、輻射冷卻影響，早晚天氣冷，中部以北、東北部低溫12到13度，其他地區15到16度，白天可見陽光，北部20度、中南部24度，日夜溫差較大。

下周一天氣回暖，不過水氣又增加，東半部、北部山區有雨，溫度方面北部約15到24度、中部16到23度、南部18到24度、東部16到21度。

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