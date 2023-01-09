南投男銀樓搶47萬金飾！跳3層樓高大排摔傷腿　逃10分鐘就被逮

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投竹山鎮8日晚間發生一起銀樓搶案，一名吳姓男子假借購物，趁店員不注意之際，趁機搶走價值共計47萬元的金飾逃離，店員見狀也立即追出去並報警，吳男一路逃到河堤邊，跳下3樓高的大排，結果腳部受傷無法移動，被警方給逮捕。

▲一名男子搶走銀樓金飾，最後跳下3層樓高大排，腳受傷遭逮。（圖／民眾提供）



▲遭搶的金飾。（圖／民眾提供）

19歲吳男8日晚間在南投竹山鎮某銀樓，佯稱想買金飾，卻一再要求店家拿不同的金飾給他看，待時機成熟時，他突然拿起總價值約47萬元的2條金項鍊與2只金戒指，奪門而出。店員見狀，也追趕出去並報警，雙方在大馬路上演追逐戲碼。

警方獲報後，派遣十餘名警力圍捕，在警民合作下，一路把吳男追到距離銀樓800公尺的河堤。不料，吳男見後有追兵，前無去路的情況下，竟翻越欄杆，跳入3層樓高的大排，卻摔傷了腳。

警方見狀立即上前將吳男逮捕，並找來警消，以吊繩懸掛的方式，把受傷的吳男救起，全案在警民合作下，只用了10分鐘的時間就逮捕到吳男，並追回被搶走的金飾。

一路追逐吳男的銀樓店員表示，吳男來看金飾時，手抖不停，當時他就覺得這個人怪怪的，之後店長察覺有異，叫他把金飾收起來，才剛要收時，吳男就搶走金飾拔腿而跑，他腎上腺素激發，也奪門而出追趕，他表示當下沒有想太多，只想把金飾給追回來。

▲銀樓店員英勇追逐歹徒。（圖／民眾提供）