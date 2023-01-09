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快訊／痛批林智堅「草包」還敢罵高虹安　王世堅：應被檢調調查、收押

記者袁茵／台北報導

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

台北市第三選區立委補選落幕，民進黨候選人吳怡農輸給國民黨候選人王鴻薇；面對有民進黨員希望開除立委高嘉瑜、台北市議員王世堅黨籍，王世堅9日痛批，前新竹市長林智堅是「什麼都不懂的草包」，新竹棒球場一事已明顯違法，應該要被檢調調查，甚至是收押，憑什麼講新竹市長高虹安的60萬元？

王世堅9日下午在台北市議會受訪，針對身為吳怡農競選團隊總督導，怎麼看此次選戰？王世堅形容，吳怡農這次是「非戰之罪，雖敗猶榮」，現在整體民進黨處境、大環境很不好，從行政院長蘇貞昌賴著不走、台南議長選舉爭議等，個人覺得大環境對民進黨是非常不利，在這樣的情況下，吳怡農還能夠交出此成績，真的是不簡單。

至於第一次讓中山區選票綠大於藍，會不會考慮角逐2024立委？王世堅說，該選區當然要繼續由吳怡農經營下去、1年之後再戰，「我認為吳怡農再戰後一定會勝利，最後勝利是屬於他的。」吳怡農一定會留在中山、北松山選區耕耘基層，下次再戰就一定會得到勝利。

被問到怎麼看幫忙吳怡農後卻與高嘉瑜被點名開除黨籍？王世堅先是笑了2聲稱「乞丐趕廟公」，接著表示可以理解有些支持者心境，只是「不要愚忠」，真的忠實政黨，就應該要為了政黨好，「不要被少數混水摸魚的人騙了！」

王世堅提及，混水摸魚的人、想要幹壞事的人，都會呼籲黨要團結，但團結對於民進黨、台灣民眾來說並非問題，團結前提應建立在是非分明、黑白清楚上，不是是非不講、包成一堆就叫團結，「這是和稀泥！」

此時王世堅話鋒一轉，突然開始痛批「你看新竹球場事情已經很清楚了，誰幹壞事就把誰揪出來，還在那邊秀當時監工照片，那很噁爛，不是嗎？什麼都不懂的一個草包！」台灣人對治理自己台灣產生的信心危機，就是因為出了這些傢伙混水摸魚，「拿著綠旗搖一搖，希望大家傻傻跟隨他們？不！錯了！我們民進黨有智慧，懂得分析的人很多。」

媒體追問，「草包」是不是指林智堅？王世堅直言，「他何止草包！我就是指他（林智堅），他還敢在那邊說三道四什麼？」林智堅稱現在工程還沒驗收，但在12億工程款中，已經讓人領走11億7000萬元，「這已經明顯違法，他是當事人，講這句話應該被檢調調查，甚至要收押了啊！不是嗎？這已經明顯違法！」

王世堅強調，這麼大的金額，要從基層到市府每個科室、市長核准才能發款項出去，這已經是明顯違法，「他（林智堅）憑什麼講高虹安的60萬元？他是12億欸！其他工程還沒有講，就已經是2000倍。如果還有民眾打來罵高嘉瑜、王世堅，要先搞清楚，不要被賣了還幫人家數鈔票好嗎？」

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