「加碼普發1萬」鬥嘴鼓　柯建銘酸曾銘宗：別被一場勝利沖昏頭

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對普發現金議題，國民黨立法院黨團總召曾銘宗9日喊「加碼」，呼籲發1萬元現金給全民，還說若民進黨團不想主導審查法案和特別預算案，就交給國民黨團，力拚農曆春節前發現金；對此，民進黨團總召柯建銘不甘示弱「鬥嘴鼓」說，曾是班門弄斧，不要因為一場勝利沖昏頭，當立委講這種話太過簡化、自以為是。

曾銘宗今天下午在朝野黨團協商前受訪說，現在歲計賸餘還有1200億元，8月1日之後還有3千億元，也就是約有4200億元的財源，假設政府拿這些錢去還債，國民黨團沒有意見，但假設拿來亂編特別預算，國民黨團不同意，盼可發1萬元現金，且不需要舉債。

語畢，曾銘宗大酸日前反對普發現金的時代力量黨團說，時代力量可能對財政不了解，建議他們去問清楚，基本上，發現金是不需要舉債的，這跟主計總處、審計部都確定過了。他說，國民黨團主張立法院延會至1月19日，在過年前完成法案和特別預算案的審查，「一點都不困難，立法院做該做的事情，假設民進黨團不想主導法案跟特別預算，那就交給國民黨來主導，我們一定讓它過年前發現金！」

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪。（資料照／記者蘇晏男攝）

對此，柯建銘稍後受訪嗆聲說，「曾銘宗一直說他要教我怎麼做，總召要給他做，他就能夠處理齁，我要跟曾銘宗講一句話：請不要班門弄斧，關公前面耍大刀」，關於議事規則、法律基礎自己會輸給曾銘宗嗎？國民黨不要因為一個勝利就沖昏了頭，然後就開始做操作，這種重大政策必須嚴肅面對，有必須的法定程序。

柯建銘解釋，法案通過之後，還需要經過編預算、備詢、預算通過等程序，曾銘宗以為可以在4天內通通完成，在過年前發現金嗎？要怎麼發還要設計，行政作業流程很長。他說，自己一開始就講得很清楚，不要爭功諉過、見縫插針，國民黨被勝利沖昏了頭，已經開始迷失自己，根本不了解，「自己當立委講這種話，持平而論，把很多事情簡單化，只為了操作而已嘛！」

另對媒體詢問發1萬元好還是6千元好？柯建銘說，每個執政黨有自己的立場，不必問他好不好，這是朝野政黨要來談的，等到行政院版送進來後併案來處理，不要忘記了，立法院不是只有民進黨、國民黨，還有時代力量反對發現金，就要協商1個月了，另外還有民眾黨，「曾銘宗黨鞭做久了，有些東西太過於簡化，而且自以為是」。