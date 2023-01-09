陸專家否認解封是「防不住了」　強調「調整是主動的」

▲大陸疫情快速擴散，醫療系統面臨巨大壓力。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫措施持續鬆綁，但疫情也隨之急速升溫，導致不少亂象。對此，大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年近日受訪強調，他們對防疫的調整是「主動的」，不是有些人所認為的「防不住了」「被動的」「不得不調整的」，不是這種情況。

梁萬年提到，疫情到2022年年底的時候，有幾個方面變化他們感覺是可以進一步實行優化調整的時機了，第一是病原體的致病力，確實是發生了明顯變化，在下降；第二，整個中國人的主動免疫水平在明顯提升，像疫苗的接種，特别是對老年人、對一些高危人群的疫苗接種，接種比例達到了一定要求；另外，從藥物的一些手段、對重症救治的一些資源準備等。

梁萬年指出，各個方面綜合分析來看是一個機會，這個機會是基於一個基本的前提，這個病毒是無法把它消滅掉的，尤其是Omicron變異株，「一個人傳二十多人，它的傳播力這麽快，不感染幾乎是不可能的，全世界沒有任何一個國家做到。」

梁萬年表示，那麽在這種情況下，就必須要做出一個抉擇，怎麽來有效地平衡疫情防控和社會經濟的發展，把資源用在最需要的地方，發揮最好的效率，「所以我想這種調整是主動的，不是大家可能有些人認爲是因爲你『防不住了』，你是『被動的』，你是『不得不調整的』，不是這種情況。」

對於防疫鬆綁後激增的死亡病例，梁萬年說，這次的一些疫情，可能有些老人患了病，甚至得了重症，有的去世，這一點他們感到非常沉重，但是不可否認的一個事實，這種疾病它的傳播範圍太廣、傳播速度太快，「它確實是對我們人類，對我們的生命安全和健康構成了重大威脅，那在這些情況下，我們就是要千方百計努力減少這種危害。」

另外，各界也有不少聲音，質疑中國大陸防疫鬆綁前的準備不足，才導致疫情急速升溫，並出現許多亂象。對此，梁萬年回應，從全球來看，都沒有任何一個國家敢說準備好了，都會難免出現這樣和那樣的問題，不論是北美還是歐洲，還是相關的其他一些國家，當一個疫情高峰來的時候，都會或多或少在一段時間内出現一定程度醫療資源擠兌。

梁萬年還強調，「我想這個不僅僅是中國的一個情況，現在關鍵的問題是，在這種緊缺的狀況下，在資源相對緊張的情況下，採取什麽樣的措施來确定優先的救治對象，來實行分級診療，來真正使一些高危的人群，作爲最優先的人群及時得到救治。」