大陸解封搶搭機？桃機出境人次「未見赴陸潮」真相曝　1時段客滿

▲大陸解封首日，桃園機場未見明顯赴陸潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今（8）日是大陸將新冠疫情改為「乙類乙管」的首日，邊境全面大解封，在上海浦東機場，工作人員今日凌晨開始拆除防疫隔離設施，國際航班旅客入境流程恢復正常。但根據桃機公司出境預報資料顯示，今日出境人次與過去七日平均差不多，尚未看到明確赴陸潮。不過春節期間赴陸航班訂票率則已達8成。

根據桃園機場航班預報統計，今日（1/8）出境預報20615人次，較過去七日（1/1-1/7）出境預報平均21189人次差不多，人次甚至略減。

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知情人士坦言，目前仍看不出來有出境赴陸潮，推測是少數航空公司部分航班客滿，才會有些報到櫃檯前人潮較多。

中國國際航空表示，11日飛往大陸的航班訂位率並未特別增加，與近期航班旅客數相差不大。

▲▼長榮航空表示，春節期間赴陸航班訂票率已達8成。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，長榮航空指出，長榮/立榮航空飛航之北京、上海、廈門、成都，於春節旺季區間整體訂位率皆已超過8成，航班數量將依相關主管機關規範及市場需求和人力規劃做滾動式調整。

中華航空則表示，華航兩岸航線目前飛航北京、上海（浦東）、成都及廈門等航點，配合中國大陸放寬防疫措施及因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日一班；北京飛往桃園航線為每周一班；成都及廈門飛往桃園航線每周則提供兩班服務，另有每周一班廈門飛往高雄航線服務南部鄉親。

華航表示，目前北京、上海（浦東）、成都及廈門返台仍有機位，華航將持續關注邊境管制政策，視市場需求滾動式調整航班，相關航班動態請旅客關注華航網站。