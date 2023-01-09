求職淪豬仔！警闖摩鐵救2人「搜出一堆毒品」　主嫌落網了

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

金山警分局於去年12月25日在淡水某汽車旅館，救出上網求職反遭詐騙集團拘禁的胡姓及涂姓被害人，並查獲在場5名詐欺集團成員，旋即報請基隆地檢署指揮偵辦，向上溯源於今年初再緝獲詐欺集團成員3名，在過年前成功遏止詐欺擄人集團。

▲金山警分局於去年12月25日在淡水某汽車旅館查獲5名詐欺集團成員，今年初再緝獲詐欺集團成員3名。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局於去年底接獲胡姓被害人家屬報案，表示被害人上網應徵工作，疑似遭到詐騙集團成員載送至新北市萬里區拘禁，立即成立專案小組調閱監視器，發現該集團已轉移囚禁地點至淡水地區某汽車旅館，立即集結警力於去年聖誕節清晨在該汽車旅館救出被監禁之胡姓、涂姓2名被害人，並逮捕犯罪嫌疑人胡嫌等5人，現場查獲信用卡、存簿、贓款1萬多元及毒品吸食器、毒品咖啡包、安非他命等贓證物，余姓及胡姓犯嫌經檢察官訊問聲押獲准，羈押禁見。

警方再向上溯源，報請基隆地檢署偵辦，陸續於今年1月3日拘提集團上游陳姓、李姓犯嫌；5日復與桃園市警局大溪分局查獲林姓主嫌到案。

▼看到犯嫌主人被反銬在床上，本來在睡覺的狗狗也相當傻眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山分局長詹志文呼籲，民眾網路求職工作要小心，事先提供金融帳戶或標榜辦金融帳戶賺大錢，就是詐騙伎倆，千萬不要相信。