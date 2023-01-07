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社會 社會焦點 保障人權

窩裡反！疑私吞15萬元　「取簿幹部」慘遭同夥拘禁公寓凌虐20天　

記者唐詠絮／彰化報導

黑吃黑！年關將近，國內人頭帳戶所有人遭集體囚禁事件頻傳，詐騙集團1名黃姓「取簿幹部」，因為收款後有15萬元下落不明，竟被9名同夥「人頭帳戶」囚禁在彰化員林市1間出租公寓內，並被拘禁在4坪大的房間內20多天，凌虐毆打逼供15萬元下落。員林警分局據報後，隨即前往將犯嫌全數逮捕，並依妨害自由、傷害、洗錢及詐欺罪嫌移送。

▲詐騙集團囚禁同夥取簿幹部全被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲詐騙集團囚禁同夥取簿幹部全被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局於1月5日凌晨時接獲黃男、黃母分別撥打110報案「遭到拘禁」，立即派員到現場探查，在員林市區1棟透天出租套房黃男及9名犯嫌，全擠在4坪大的公寓裡，隨即人救出，並將現場犯罪嫌疑人全數逮捕。

▲詐騙集團囚禁同夥取簿幹部全被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲詐騙集團囚禁同夥取簿幹部全被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，黃男為詐欺集團「收簿幹部」，受指示到台南上游協助蒐集人頭帳戶，在交付存簿後遲遲未依約支付該人頭帳戶15萬元，導致9名「人頭帳戶」心生不滿，反將黃囚禁20多天，扣押證件、嚴刑凌虐逼供，要他吐出15萬元下落。

黃男不堪暴力下，透過母親撥打110向警方求助才救；員林警方詢後依涉嫌刑法妨害自由、詐欺、傷害、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

▲詐騙集團囚禁同夥取簿幹部全被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

分局長楊志傑再次重申，為防杜國人求職受騙，淪為詐欺、暴力拘禁被害人，保障人民財產安全，即刻阻絕不法金流，將持續查緝往上游追查，不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。

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