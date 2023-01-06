怪招闖空門！「釣魚線大盜」街頭賣贓物　狼狽遭逮畫面曝

▲▼淡水男用釣魚線偷竊犯案。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名54歲喬姓竊盜通緝犯，多次利用「釣魚線」開門行竊，多位受害民眾損失慘重，警方獲報展開追緝，日前在資收場逮到變賣贓物的喬嫌，警衝上前要逮人，喬嫌與警方爆發扭打，造成警員腿部擦挫傷，喬嫌遭逮後，警在他身上查獲毒品等物，訊後依毒品、竊盜、竊盜通緝移送法辦。

據悉，新北市淡水地區去年12月間，接連發生3起闖空門竊盜案，嫌犯手法如出一轍，皆是利用「釣魚線」開門闖入屋內翻箱倒櫃，尋找如熱水器、冷氣機、電線等值錢物品變賣換現。警方獲報展開調查，鎖定54歲喬姓通緝犯涉有重嫌，但他居無定所，增加查緝難度。

本月2日，淡水警方再度接獲民眾報案指出，一名男子背著黑色塑膠袋，翻越民宅圍牆離開，根據民眾形容的身體特徵，研判就是喬嫌所為，認為他可能會到附近回收場銷贓，於是循線前往中山北路一處資源回收場查緝，果然發現正在變賣贓物的喬嫌。

喬嫌拒捕，與警方爆發扭打，造成中山路派出所警員李嘉祐雙腿膝蓋被路面摩擦而受到擦挫傷，所幸眾人聯手將他制伏，並在他身上起獲一批電線贓物、1包安非他命、吸食器，訊後將他依毒品、竊盜、竊盜通緝移送法辦。