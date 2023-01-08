女行員激似女星「林予晞」！助警阻詐688萬元獲警局長表揚

記者白珈陽／台中報導

年關將近，台中警方積極打詐，去年12月份就攔阻176件詐騙案，金額共高達1億1500萬餘元。警方指出，第四警分局大墩派出所轄內有25間金融機構，是台中市銀行密度最高的區域，其中合庫商銀五權分行的黃姓女行員，外型酷似女星林予晞，協助警方阻詐688萬元，為近期阻詐金額較高的案件，台中市警局長蔡蒼柏特地前往表揚。

▲合庫商銀五權分行黃姓女行員協助警方阻詐，台中市警局長蔡蒼柏前往表揚。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中第四警分局表示，合庫商銀五權分行黃姓女行員，去年12月間發現1名謝姓女子連續兩天前往該行解除定存，共計688萬元，並準備匯入不明帳戶，黃女察覺有異，立即通知員警前往處理，揭開「假檢警」詐騙手法。

另外，永豐銀行南台中分行，也有陸姓女行員遇到1名李姓男子，聲稱要臨櫃匯款340萬元作為貸款之用，但李男對於貸款公司名稱、匯款帳戶所有人的資料一問三不知，陸姓行員直覺案情不單純，報警處理。警方調查發現，李男在LINE上遇到自稱代書的陌生人，恫嚇李須匯款至指定帳戶，否則名下不動產要被查封。

▲永豐銀行南台中分行陸姓女行員（中），也協助警方成功阻詐340萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

為感謝金融機構的通力配合，蔡蒼柏特前往2間分行致贈感謝狀及禮品，在金融業有張明星臉的黃姓行員，常被誤認是女星林予晞，已在銀行服務多年的她，對於詐騙集團深惡痛絕，這次與警察聯手保住民眾血汗錢，感覺與有榮焉。

▲▼合庫商銀五權分行黃姓女行員常被誤認是女星林予晞。（圖／記者白珈陽翻攝）

第四警分局表示，全台中市去年攔阻詐騙計938件，阻詐總金額5億4129萬餘元，要防範金融詐騙切記5不：「不接陌生來電」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」，遇有疑問，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，撥打165或是110查證真偽，以免落入詐騙集團的圈套。