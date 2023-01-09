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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農「一個人武林」吞敗...關鍵在這區！深夜發文633字吐心聲

圖文／鏡週刊

台北市第3選舉區缺額補選於昨（8日）落幕，台北市選委會統計，國民黨籍候選人王鴻薇以6萬519票贏過民進黨候選人的5萬4,739票，兩人僅差距5,780票，而王穩住松山區是藍軍獲勝關鍵。對此，吳怡農昨日深夜發文，儘管選舉結果不如預期，但「這不代表正向選舉的失敗」，未來會繼續努力向前，感謝每位與他並肩作戰的朋友。

吳怡農立委補選失利，深夜發文吐露心聲，認為以證明選舉可正向乾淨。

▲吳怡農立委補選失利，仍認為選舉可正向乾淨。

中選會指出，台北市第3選舉區缺額補選選舉人數26萬7,965人，投票人數11萬6,155人，投票率為43.35%；名嘴黃揚明分析，中山區方面，王鴻薇幾僅落後844票，幾乎與吳怡農打平，不過松山區王則是大幅領先6,624票，成功穩住藍營在松山區的優勢，而此也成為勝選關鍵。此外，吳怡農此次得票率為47.27%，刷新他在2020年立委選戰中綠營得票率45.4％的紀錄。

吳怡農8日23時以「努力從未停止，我們會繼續向前」為題發文，開頭就感謝所有為他們發聲的戰友、親友、志工及工作團隊，「這段時間，有越來越多夥伴以各種方式參與這場選舉，我們從來沒有一刻是孤單的，謝謝每一位與我們並肩作戰的朋友」，儘管選舉結果不如預期「但請大家相信，這不代表正向選舉的失敗，也不表示社會大眾期待選舉就是謾罵抹黑，更不等同選民對於政見討論的冷漠與忽視」。

吳怡農表示，透過這場選舉可感受到整體社會對於民主文化、良善政治的期待，「讓正向、乾淨、理性選舉成為主流，是我們繼續努力的方向」，強調工作不會因敗選而停止，雖然只差一點，但沒時間氣餒、傷心，尚有許多工作等待投入與推動，「請大家帶著這一路上所有的肯定與支持，驕傲的繼續往前走」。

 



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