▲台北市第三選區立委補選吳怡農以5萬4739票惜敗。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選結果出爐，由國民黨候選人王鴻薇勝選，但民進黨候選人吳怡農僅小輸5780票。對此，民進黨立委吳思瑤8日就在臉書就以連續三屆中山、北松山投票結果指出，就選舉而言吳怡農是輸了，但輸得光榮；王鴻薇雖然當選，卻是一次徹底失去光采的勝利。

吳思瑤分析連續三屆中山、北松山投票結果，2016年蔣萬安VS.潘建志：北松山蔣得票52.11 %、潘34%，中山區蔣得票43.64%、潘40.87%；2020年蔣萬安VS.吳怡農：北松山蔣得票55.26%、吳41.88%，中山區蔣得票49.32%、吳47.35%；2023年王鴻薇VS.吳怡農：北松山王得票57.8%、吳42.2%，中山區王得票49.4%，吳51.6%。

吳思瑤指出，北松山是蔣萬安的本命區，吳怡農本來就是劣勢，但在民進黨氣勢低迷、補選整體投票率低、只能靠基本盤對決的當下，吳怡農此次在北松山及中山區的得票率，較於過往都有成長，尤其，中山區首次由民進黨翻轉為領先，吳怡農得票甚至過半，實屬不易。她提到，在逆境當中， 吳怡農猶如一位鬥士，奮戰不懈到最後一刻，特別是在負面選戰較易獲得聲量的政治環境下，吳怡農不攻訐不謾罵，堅持以正面論述來爭取支持。

因此，吳思瑤認為，「王鴻薇贏，卻沒有贏；吳怡農輸，卻不是輸」，因為王鴻薇破壞了民主價值，吳怡農卻樹立了政治典範。她強調，「著眼利益的只是政客，擁有理想的才可以當政治家」，政客也許可以獲得當下的勝利，但只有政治家能夠讓我們看見未來的希望。她也恭喜王鴻薇，贏得任期一年的立委，但她相信一年後的正規戰，吳怡農能夠獲得中山、北松山選民的支持，紮實服務完整的四年。