中山區竟輸給吳怡農　王鴻薇嘆「結果滿意」：若大贏恐志得意滿

▲王鴻薇接受媒體時事聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選落幕，民進黨候選人吳怡農雖惜敗國民黨候選人王鴻薇，但在整體藍大於綠的選區結構中，其得票率仍較上屆提升、並縮小與對手差距，尤其上次落敗的中山區也「由藍轉綠」成功翻盤。王鴻薇今（9）日受訪表示，對於選舉結果很滿意，本命區北松山票有開出來，至於中山區輸的票數，也可以用來提醒自己，在未來要更努力，「若是我大贏，變成志得意滿，就糟糕了」。

王鴻薇指出，明天正式開始謝票，會去市場，印製春聯跟大家謝票兼拜年，也會用車隊方式謝票；至於在中山區小輸，未來怎麼補足？王鴻薇則說，短短30幾天感謝中山區選民給她機會，未來會一步一腳印，繼續拜訪里長，她在這段時間內沒辦法拜訪中山區全部社團，接下來會繼續接觸。

從昨天選舉看出吳怡農不弱，那對於2024連任是否有把握？王鴻薇說，只要一步一腳印，拿出最大誠意，用心經營，做得好選民就一定會再給她機會；而原先曾預估會贏1萬票，但選舉結果是否因支持者覺得穩沒出來投票，以及落跑議 題發酵？王鴻薇表示，影響選舉結果有很多因素，補選投票率果然很低，選前有危機感，催投票率是正確的。