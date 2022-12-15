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ETtoday高球賽歲末送愛　晚宴慈善義賣企業家愛心溫暖偏部落童

▲▼ETtoday新聞雲2022高爾夫球邀請賽慈善送愛晚宴，球星胡金龍捐出個人球具，即將上任基隆市副市長邱佩琳捐出個人畫作拍賣。與會企業家競相出價競標，搶做公益不落人後。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團總裁王令麟(左1)號召各大企業寒冬送暖傳遞愛，「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」募得款項全數捐給東森慈善基金會送愛到部落，晚宴上特別邀請新北市德拉楠民族實驗小學校長梁淑媛(右2)帶領師生，代表部落學校 受贈。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

歲末年終冷颼颼，東森集團總裁王令麟號召各大企業寒冬送暖傳遞愛！東森集團旗下《ETtoday新聞雲》主辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動，今（12/14）上午於國華高爾夫球俱樂部展開慈善球賽，邀請到藝人安苡愛、統一獅球星胡金龍，以及35位企業貴賓參賽，緊接著晚宴重頭戲義賣活動，攜手善心企業共襄盛舉，共度充滿愛的夜晚，活動共募得超過92萬，東森集團總裁王令麟對參與的企業表達感謝，並承諾募款所得將全數捐給東森慈善基金會幫助偏鄉及弱勢團體，為社會帶來更多的溫暖。

▲▼ETtoday新聞雲2022慈善送愛高爾夫球邀請賽，12/14於國華高爾夫球場盛大舉行，在東森集團總裁王令麟的號召下，多家企業老闆一同共襄盛舉響應愛心。（圖／記者湯興漢攝）

▲《ETtoday新聞雲》高爾夫球邀請賽12/14(三)於國華高爾夫球俱樂部舉行，各大企業共同揮桿送愛。

「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」由東森集團總裁王令麟、亞昕建設董事長姚連地、新潤建設董事長黃文辰、丞石建築董事長彭智祺、鉅陞建設董事長褚學忠、璟都建設董事長黃國明、伍菱電機董事長鄭錫培、五十甲建築行銷執行長張秋明、東森分眾傳媒董事長林昱、極速超跑保險貴賓吳建瑋等愛心企業家共同參與擊球，球星胡金龍與藝人安苡愛更擔任關主與球友切磋球技，最大獎除有總桿冠軍獎，還有近洞獎、遠距獎、淨桿獎、最佳服裝獎等趣味獎項，還特別規劃兩關駐洞遊戲，為了贏得大獎並提供偏鄉孩子更多補助，眾人在球場上展現英姿，成為今年歲末最暖高球賽。

▲▼ETtoday新聞雲2022高爾夫球邀請賽慈善送愛晚宴，球星胡金龍捐出個人球具，即將上任基隆市副市長邱佩琳捐出個人畫作拍賣。與會企業家競相出價競標，搶做公益不落人後。（圖／記者湯興漢攝）

▲統一獅球星胡金龍最珍貴的「手套」由勁鑫貿易董事長陳世志(右)競標成功。

延續白天的揮桿獻愛，晚上則進行慈善晚會，其中的愛心義賣活動是重頭戲，統一獅球星胡金龍捐出跟著他征戰多年最珍貴的「手套」、「球衣」、「球棒」進行義賣，「手套」上面有他親筆簽名，當成第一個競標商品，由勁鑫貿易董事長陳世志競標成功，象徵「旗開得勝」。胡金龍從美國回來第一個訂製的球棒，對他有「鴻運當頭」重新開始的意義，現場搶標相當激烈，得標粉絲還獲得胡金龍合照機會，相當開心；參與競標的「統一獅實戰球衣」很搶手，胡金龍說「這將是我選手生涯最後一件球衣，非常有意義」，最後以起標價5倍得標！

▲▼ETtoday新聞雲2022高爾夫球邀請賽慈善送愛晚宴，球星胡金龍捐出個人球具，即將上任基隆市副市長邱佩琳捐出個人畫作拍賣。與會企業家競相出價競標，搶做公益不落人後。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡金龍「統一獅實戰球衣」義賣，參與企業最後以起標價5倍得標！

送愛心的活動不嫌多，全球限量1,532瓶的類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」，首度現身公益義賣。此為紀念金門酒廠建廠70週年，由黑松公司聯手金門酒廠以先驅角度推出的劃時代烈酒革新之作、更為金門酒廠開廠以來首批以金門高粱酒過桶產生的「類威士忌」，酒體將威士忌與高粱酒特點融合一體，兼具高粱酒的陳化效果與威士忌的木桶風格，裝瓶後仍逐年有十分顯著的陳化效果。

▲▼ETtoday新聞雲2022高爾夫球邀請賽慈善送愛晚宴，球星胡金龍捐出個人球具，即將上任基隆市副市長邱佩琳捐出個人畫作拍賣。與會企業家競相出價競標，搶做公益不落人後。（圖／記者湯興漢攝）

▲「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」由鉅陞國際開發褚學忠董事長(左)競標成功，右為金門高粱酒品牌大使賴德諺。

本次義賣的是編號0888號，數字相當吉祥有意義，由金門高粱酒品牌大使賴德諺親自為大家介紹產品的特殊珍稀之處，果然引起企業家們熱烈競標，由鉅陞國際開發褚學忠董事長競標成功，他表示「非常幸運，無論酒體跟意義上都極富紀念價值，金門酒廠出了這支酒的底蘊跟我們一樣由心裡面出發做善事，這才是我們有感而發做的事情。」並認同ETtoday這次辦了很有意義的活動，所以一起共襄盛舉。

▲▼ETtoday新聞雲2022高爾夫球邀請賽慈善送愛晚宴，球星胡金龍捐出個人球具，即將上任基隆市副市長邱佩琳捐出個人畫作拍賣。與會企業家競相出價競標，搶做公益不落人後。（圖／記者湯興漢攝）

▲即將出任基隆市副市長的ETtoday執行董事邱佩琳(右)捐出「玉山迎春」畫作，由新潤建設董事長黃文辰(左)競標買下。

義賣壓軸是由即將出任基隆市副市長的ETtoday執行董事邱佩琳捐出畫作「玉山迎春」，畫出台灣神山玉山旭日東昇美景，她說希望藉由畫作看到更多的商機、契機，也象徵企業老闆事業起飛。經過一番激烈競標，最後由新潤建設董事長黃文辰競標成功。

「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」一整天下來各大企業參與非常熱絡，募得總數82萬5千元，新潤建設董事長黃文辰現場特別再加碼10萬，總金額來到92萬5千元，全數捐給東森慈善送愛到部落活動，晚宴現場並請來新北市立德拉楠民族實驗小學梁淑媛校長，帶領老師與學生，代表部落偏鄉學校接受贈獎，梁淑媛校長感謝東森慈善基金會長期提供幫助「不只提供愛的早餐，還提供教育社團活動等經費，讓孩子有機會參與校外教學到書本中的地方親身學習」，東森集團總裁王令麟感謝參與企業，一起投入這次的公益，幫助孩子有更好的學習工具，有機會改變人生。

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