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大陸 大陸焦點 特派現場

她懷孕6個月被要求打胎！婆婆「也懷孕了」暗黑原因曝：怕被笑話

▲▼ 懷孕,孕婦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲懷孕6個月被要求流產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導​

雲南一名婆婆懷孕後要求兒媳打胎的新聞，近日衝上微博熱搜。雲南昆明一女子稱，自己懷孕6個月時，婆婆突然要求自己去做流產手術。之後，她在得知事情真相後，覺得十分可笑。原來，這名婆婆當時再婚後懷孕，一直想要個兒子，怕被別人笑話孫子比兒子大，所以不讓兒媳先生。

近日，在雲南昆明，一名女子發布影片吐槽稱，在懷孕6個月的時候，婆婆突然告訴自己不能把寶寶生下來。女子一頭霧水質問，「為什麼不能生寶寶？」當時，婆婆說不出原因，只是不斷強調「反正就是不能生」。

隨後，女子向親戚打聽才得知，婆婆再婚的老公想要個兒子，目前婆婆也已經懷孕。她害怕和兒媳同時生孩子被人笑話，並且也不允許孫子比兒子年齡大，這才讓兒媳打胎。

眾人對女子的不幸遭遇表示了同情，對婆婆的奇葩做法表示了震驚，也對事情背後的原因充滿了熱議，「不是什麼人都配有孫子的」、「現在全國人民都知道了，不知道這個婆婆還怕不怕被人笑話？」、「難道胎兒不算生命麼，說打就打，造， 這事損人是真」、「這種思想，也不怕遭報應啊」、「笑話，最好的處理方式是斷絕關係」。

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