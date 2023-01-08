吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」：輸成麻痺

▲北市立委補選，吳怡農敗選！（圖／吳怡農臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選今（8）日正式登場。開票進入尾聲，國民黨候選人王鴻薇稍早前自行宣布當選。針對補選結果，回顧資深媒體人黃光芹先前的臉書貼文，她當時就直指「民進黨擺爛」、「全黨放生吳怡農」，彷彿一語成讖預言到了今天的選舉結果。

黃光芹日前在臉書以「民進黨擺爛，在吳怡農的戰場上繼續難看！」為題目發文指出，同樣是民進黨人、同樣是上場打仗、同樣是立委補選，民進黨全黨力挺林静儀與全黨放生吳怡農的態度，顯然有天壤之別！

▲吳怡農。（圖／吳怡農臉書）

黃光芹表示，吳怡農選擇在最不利民進黨的時機衝出來，在民進黨連敗選結果都不敢面對、連敗選原因都分析不出來的情形下，選擇了一場藍大於綠的硬仗來打。她認為，多的是扯吳怡農後腿、袖手旁觀、數落其選舉方式或等著看笑話之輩；少的是從上到下的支撑力道，反而是被罵背骨的民進黨台北市議員王世堅與吳怡農併肩、立委高嘉瑜陪著站路口，一堆人則在一旁繼續議論。

黃光芹稱，周邊許多過去支持民進黨的朋友，對民進黨感到失望；而民進黨還沈浸在完全執政的嗜權力症候群當中，不知道是還没輸成習慣、還是已經輸成麻痺？反正債多不愁，也就不管姿勢好不好看了。

▲王鴻薇自行宣布當選！（圖／王鴻薇臉書）

根據選委會公告，台北市第3選區選舉人數為26萬7965人，男性12萬1781人、女性14萬6184人；設置233個投開票所，投票時間為今日上午8時至下午16時。候選人實際得票數以中選會公告為準。