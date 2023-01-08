曾之婕、德財宮辦寒冬送暖樂齡饗宴　關懷低收長輩

▲台南市議員曾之婕、德財宮辦寒冬送暖樂齡饗宴，邀請德財宮周遭14個里的低收入戶長輩一起辦桌用餐，並致贈日常用品，讓長輩們過個好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區德財宮今年建宮邁入第3年，台南市議員曾之婕服務處及台南市聖恩關懷協會，8日聯合主辦「樂齡饗宴寒冬送暖餐會」，邀請德財宮周遭14個里的低收入戶長輩一起辦桌用餐，並致贈日常用品，讓長輩們過個好年，也在寒冬中送上一份溫暖心意。

8日中午這一場樂齡饗宴寒冬送暖餐會，在關帝殿擴大舉辦，德財宮宮主王承熙邀請台南市聖恩關懷協會理事長陳柏榕、市議員曾之婕共同主辦，關帝殿管理委員會、東區區長顏能通、東區里長聯誼會會長董進龍、及後甲里、仁和里、富裕里、東聖里、南聖里、關聖里、崇信里、崇善里、莊敬里、東門里、崇學里、東光關懷弱勢福利促進協會、自強社區發展協會、富強社區發展協會等單位共襄盛舉，由「安哥台菜」名廚蔡國安辦桌。

德財宮宮主王承熙指出，餐會共邀請東區十四個里內、65歲以上低收入戶的長輩們，齊聚一堂辦桌用餐，並致贈年節民生用品，藉此關懷高齡長輩，讓長輩們都能過個好年。

市議員曾之婕表示，從胞弟曾信凱擔任議員時，就一直參與德財宮關懷社會捐助行善的活動，相當認同德財宮回饋鄉里、關懷長輩的行善義舉，尤其德財宮對於弱勢的關懷不僅在台南市，還遠至台東，相當令人敬佩，服務處也將持續參與。

台南市聖恩關懷協會理事長陳柏榕說，德財宮委員會組織越來越健全茁壯，今年將繼續遵循德財宮宮訓，秉持關懷社會的精神，更大步跨出捐助行善之路。

德財宮建宮3年以來，曾經由台東縣溫馨關懷協會引介前往捐贈弱勢家庭物資，以及前往台南市東山區聖賢國小、吉貝耍國小、南化國中，捐助弱勢學生助學金及校務發展基金勉勵學童，2022年10月為感念台南市南化區北寮里北安宮神農大帝祖廟幫忙建宮，號召熱心公益人士捐贈2150公斤白米到北寮，發送給貧困弱勢家庭和及年邁長者，善行義舉帶給社會正向的力量。