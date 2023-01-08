暖心！榮眷靠拾荒為生又遇車禍　桃警送生活物資

▲警員寒冬送暖予獨居拾荒老婦。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

眼看春節將至，桃園市龜山分局坪頂派出所警員林哲民、程亮至轄內之獨居榮眷70歲田姓老婦住處拜訪，並致贈民生物資，提醒田姓老婦要記得做好禦寒措施，田姓老婦對2人噓寒問暖關切，像是對孫子般的溫暖舉動，也讓員警倍感窩心。

▲獨居老婦則視員警為孫，關懷之情溢於言表。（圖／龜山警分局提供）



龜山區田姓老婦早年隨著丈夫服務軍隊輾轉來台，夫妻2人相依為命，生活雖然清苦但也可自足，但是膝下子嗣，4年前丈夫過世後獨自生活，雖然有國防部的每月補助，但是近年來物價高漲為了謀生開始騎著機車四處撿拾回收物變賣換取微薄金錢，不料卻發生了車禍沒有錢賠償對方車損，所幸車主很大方不用田婦賠償，才化解這次危機，員警知道婦人際遇後，不時經過她家會去看看田婦的生活起居。

歲末寒冬春節將至，坪頂派出所警員林哲民、程亮準備一些生活物資給田婦，田婦看到2人來訪像是見到自己的親人般雀躍，不斷噓寒問暖表達關切，視他們如孫子，員警想幫她協助申請市府補助遭拒，田老表示自己還能過得去，把補助留需要的人。坪頂派出所所長孫維鴻表示，警察分散在社會各個角落、對於民間疾苦往往感受更深，肯定同仁在打擊犯罪之外，積極為民服務藉以彰顯警察的公共價值。