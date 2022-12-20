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整合高齡化社會資源　台東縣樂齡社福大樓今動土

▲台東縣樂齡社福大樓今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣樂齡社福大樓今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為整合高齡化社會老人相關福利資源，減輕縣民照顧家庭的負擔，台東縣政府投入共約1億8千多萬元新建樂齡社福大樓，並於20日舉行動土典禮。

縣長饒慶鈴表示，今動土的樂齡大樓預計113年12月完工，此外也將整修公私協力托嬰中心台東站、兒少家庭福利館新建工程，並設置台東縣青少年福利服務中心等，提供全齡照顧的社會福利服務，建構老幼共學美好環境。

樂齡社福大樓基地現址為「台東縣老人會館」，自民國73年竣工迄今已逾38年，原建物缺乏無障礙設施且建物老舊破損，不符耐震規範及相關福利設施規定，因此縣府爭取中央補助約1億元，其餘經費由縣府以自有財源及公益彩券基金預算投入，工程總經費1億8,440萬餘元，拆除重建後將興建地下1層、地上4層樓建築，樓地面積5,089.32平方公尺，融入生態、節能、健康、減碳等綠建築概念，建置失能老人連續性的長照服務，提供完整的長者福利資源，未來將成為鯉魚山的新亮點。

▲台東縣樂齡社福大樓今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

社會處補充說明，樂齡大樓將提供從健康到失能的長者照顧服務，包括日照中心(團體家屋、小規模多機能服務)、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心(0-2歲幼兒)等空間，採公設民營，委託社福團體進駐，提供在地共餐、多元學習等各項專業服務，以及多功能教室、會議室等，未來可開放在地居民、團體機關或學校借用，資源共享，建立優質、普及的老幼照顧體系。

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