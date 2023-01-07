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低收、中低收「生活補助」加發1年　農曆春節前入帳60萬弱勢民眾

▲▼ 100元,百鈔,鈔票（圖／記者劉維榛攝）

▲行政院拍板加發一年弱勢生活補助，低收入戶每人每月發給新台幣750元，中低收入戶每人每月發給500元。（圖／記者劉維榛攝）

記者林彥臣／綜合報導

行政院於3日核定投入45億元，針對低收入戶及中低收入戶生活補助延續加發1年，衛福部社工司7日表示，1月份的生活補助將在農曆春節前及時入帳，讓60萬名弱勢民眾溫暖過年。

衛福部社工司指出，受全球原物料上漲、烏俄戰爭等因素，各國民生物價均呈現上揚，為了及時讓經濟弱勢民眾得到更多生活上的幫忙，行政院自去(111) 年3月至12月，除了原有的補助之外，針對低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助，今年行政院決定再將此補助延續加發1年。

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為簡政便民，本項加發民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

社工司指出，財政部已於6日下午將款項核撥給地方，力求1月份加發款項於農曆春節前及時入帳，並據此按月發放一整年，讓60萬名弱勢民眾溫暖過年。

衛生福利部提醒部分符合加發之低收入戶、中低收入戶民眾，如因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，請洽直轄 市、縣(市)政府以現金或匯票、支票方式辦理。

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