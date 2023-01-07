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郭昭巖攜手公益團體寒冬送暖活動　高達千元生活物資助弱勢民眾

▲▼郭昭巖攜手公益團體寒冬送暖活動　高達千元生活物資助弱勢民眾。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）

生活中心／台北報導

由台北市議員郭昭巖創立並擔任理事長的「台北市朝陽社會關懷協會」，攜手國際扶輪3481地區的台北艋舺扶輪社等10幾個扶輪社、台灣省城隍廟、救國團台北市團委會、台北市環保局、台北市教育局、聯維有線電視等，熱心企業例江陵關係企業、福清營造、金毓泰股份有限公司、齊揚建設⋯等熱心企業和善心人士募集物資，將在1/8(日)下午2時於廈安里民活動中心舉辦首場中正、萬華區寒冬送暖活動「溫馨福袋過暖冬」。

郭昭巖表示，不同於過去送蠶絲被，今年則送給弱勢民眾價值高達1200元的生活物資，包含乾糧、麵食、醬油、油品等，歡迎弱勢民眾來認領，除1/8外，接下來還有3場分別在1/10、1/12、1/14登場。

1/8(日)是首場活動，在廈安里民活動中心舉辦，時間為下午2時(1時20分報到)；第二場在1/10早上10時(9:30報到)於萬華運動中心；第三場在1/12早上10時(9:30報到)於中正區公所；第四場在1/14下午2時(1:20報到)於萬華區公所，以方便居民就近領取。

郭昭巖表示，有感萬華中正弱勢家庭甚多非常需要社會資源予以關懷，因此台北市朝陽社會關懷協會致力結合國際扶輪3481地區和各大民間團體共同合作舉辦寒冬送暖活動超過十餘年。剛開始是送年菜，但由於沒發完難以保存，也會有食安的問題，後來改成送蠶絲被或其他物資，去年則發起「愛在扶輪迎向朝陽」的愛心餐券活動，結合萬華、中正49處在地友善店家，透過協會扶輪社印製的代餐劵向店家兌換超值餐點或年菜，不但讓民眾可以吃到想吃的餐點或年菜，也可以讓店家達到振興的效果。

郭昭巖說，在詢問社會局弱勢家庭需求後，今年所送的物資以生活食用品為主，包含口罩10個、密蘭諾餅乾1盒、幹拌麵3包、海太起司蛋糕口味餅乾1盒、沙拉脫1罐、衛生紙一袋8包、五木海鮮拉麵1包、元氣堅果飲、老媽拌麵蒜香麻油一袋、刷毛銀離子抗菌圍巾一條、廣達香肉醬麵2罐、同心堂粉光蔘雞腿湯等，對民眾來說應更為實用。天冷心不冷，希望在寒冷冬天能為弱勢家庭注入一股暖流。

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