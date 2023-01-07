　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

鋼鐵董座現柔情！王令麟送愛榮民之家　歡唱、打菜與長輩互動零距離

▲▼ 東森慈善基金會榮民之家年菜捐贈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會董事長王令麟到板橋榮民之家送愛，現場還有關懷小丑及表演團體同樂，陪伴榮民伯伯度過歡樂午後時光。（圖／記者徐文彬攝）

記者林璟倩／新北報導

新曆年初、農曆年前全台一片歡欣，今(1/7)東森慈善基金會董事長王令麟在百忙之中特地送愛到板橋、三峽榮民之家，順便向長輩拜早年。不僅準備了用料澎湃的六福傳承-五福臨門年菜組讓長輩們圍爐吃好料，也邀請關懷小丑及志工與長輩同歡，更親自高歌獻唱，和榮民伯伯們互動零距離，展現鐵漢柔情的一面。

▲▼ 東森慈善基金會榮民之家年菜捐贈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟向百歲榮民(圖左)致意，感念他們年輕時的無私奉獻。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會榮民之家年菜捐贈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲關懷活動現場超歡樂，讓伯伯們度過一段快樂的時光。（圖／記者徐文彬攝）

位於板橋的榮民之家約有800位住民、平均年齡86歲，更有超過30位以上的百歲人瑞在此頤養天年，今天在關懷小丑送上氣球的親切互動下，氣氛相當熱絡，王令麟也親自高歌獻唱《梅花》、《掌聲響起》，表達對榮民伯伯們年輕時為國家犧牲奉獻的敬意。

▲▼ 東森慈善基金會榮民之家年菜捐贈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟捐贈板橋榮民之家年菜組合，由榮民之家家主任陳桂美(圖左)陪同百歲人瑞(圖中)代表受贈。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟表示：「疫情三年來對各行各業造成衝擊，但是東森集團不只做生意、更要做公益，因此我們東森慈善基金會不只要關心在座的榮民伯伯們，也要關愛偏鄉部落的弱勢孩童給予定期關懷，捐獻物資只是代表我們的一份心意，更重要的是今天大家一起來現場陪伴長輩，並帶來歡樂及人情溫暖，預祝長輩們身體健康新年快樂」。

▲▼ 東森慈善基金會榮民之家年菜捐贈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟與退輔會副主委吳志揚(圖中)、榮民之家家主任陳桂美一同高歌同歡。（圖／記者徐文彬攝）

退輔會副主委吳志揚表示，感謝東森慈善基金會在冷冷的冬天裡送來一股暖流，還在農曆年前帶來豐盛的年菜組合，過去也常關懷榮民之家把好吃好用都捐贈給大家，真心感謝企業將社會資源挹注到公務做不到的地方。疫情發生近三年來不僅百業經營不容易，榮民之家相關的服務人員至今也都非常辛苦的工作及積極防疫，感謝大家在團體生活互相配合，希望天瘟永息讓大家都能早日回歸正常活動。

▲▼東森集團總裁王令麟1/7代表東森慈善基金會，捐贈200份年菜組給三峽榮民之家的長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟前往三峽榮民之家送年菜，由三峽榮家家主任劉化宇與榮民代表受贈。（圖／記者湯興漢攝）

傍晚王令麟再轉往三峽榮民之家陪伴長輩圍爐並為一桌平均年齡90歲、加起來超過500歲的爺爺們打菜，王令麟親切地一一問候在座的榮民伯伯，他分享自己祖籍湖南，從小就在眷村長大所以也是榮家子弟，因此特別在農曆年前來探望大家送溫暖，他還開心的說：「今天我真榮幸能和103歲的伯伯握手，相信自己也會分到好福氣」。

▲▼東森集團總裁王令麟1/7代表東森慈善基金會，捐贈200份年菜組給三峽榮民之家的長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟親切地一一問候在座的榮民伯伯。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團總裁王令麟1/7代表東森慈善基金會，捐贈200份年菜組給三峽榮民之家的長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟特別為平均高齡90歲以上的榮民伯伯送菜。（圖／記者湯興漢攝）

三峽榮家家主任劉化宇表示，非常感謝東森慈善基金會送來豪華年菜讓長輩們一起小圍爐，提早感受新年的喜氣，也很難得有機會讓董事長親自上台高歌同歡。台北榮家這邊的住民包含養護失智的長輩們約500位，平均83歲、超過百歲的約19位，然而公務資源有限、企業資源無限，尤其先前受疫情影響已經很長一段時間無法開放外界來關懷長輩，終於等到近期疫情趨緩，台北榮家非常歡迎不論是企業團體或公私立學校來關懷、照顧長輩身心健康，希望讓長輩們能在這邊好好的過完人生下半場頤養天年。

▲▼東森集團總裁王令麟1/7代表東森慈善基金會，捐贈200份年菜組給三峽榮民之家的長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲熱鬧的活動還有豐盛的佳餚讓榮民伯伯很開心。（圖／記者湯興漢攝）

東森慈善基金會董事長王令麟秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，成立東森慈善基金會已有20多年送愛不間斷，從過去關懷偏鄉部落需求，近年逐步擴大關懷層面持續將東森會員的愛心送至全台各個角落，尤其台灣步入高齡社會，更應關照銀髮長輩的身心健康，目前規劃1/14(六)東森慈善基金會將再出發前往國軍英雄館送關懷，陪伴獨居老人歡樂圍爐過好年。

ET快訊
舒華IG直播出事！連線台粉「粗壯腿＋濃密腳毛」入鏡她笑瘋
他問「下一輛車不會再買的車色」？網友公認這2款
網紅「1年洗37次澡」：洗太多會臭！　醫證實是真的
蔡依林「SM挑逗洋男」畫面流出！一彎腰掉出屁股蛋全場炸了
柯文哲登《炎上王世堅》同台照曝　幽默問「這問題」網友全暴動
鄭爽被控虐童！　女兒「手指險斷」家裡爆哭影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

郭昭巖攜手公益團體寒冬送暖活動　高達千元生活物資助弱勢民眾

鋼鐵董座現柔情！王令麟送愛榮民之家　歡唱、打菜與長輩互動零距離

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

郭昭巖攜手公益團體寒冬送暖活動　高達千元生活物資助弱勢民眾

鋼鐵董座現柔情！王令麟送愛榮民之家　歡唱、打菜與長輩互動零距離

王勝偉東山再起獎加持　林華韋肯定身手：一定會加薪

黃金博物館名家揮毫送春聯　財神「大著金」迎春納福

企業橄欖球聯賽台北元坤險勝長大海洋　8戰全勝封王

傳承親人服務理念！新北漁人碼頭志工　李秀治導覽逾20年

民進黨如病人、青年如醫生　賴清德：我像家屬一樣想知道有沒有救

最後一刻！蔡英文喊話相挺吳怡農　「讓國會多一席克服挑戰的力量」

又一個台灣之光！　袁艾菲家「獲國際設計大獎」報喜：從來沒想過

男胃痛像被割！送急診一查：主動脈剝離　醫揭「2關鍵徵兆」注意

五月天公休五天「撞補班日」　阿信開場就嗆：不會放過你們

接獲網路勒贖信！華航報警「啟動資通安全防護」　航班營運正常

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

公益熱門新聞

王令麟送愛榮民之家零距離

頂新和德捐助永靖　味全龍將力挺

郭昭巖攜手公益團體寒冬送暖活動

競價做愛心　金酒過桶高粱酒響應義賣

更生人阿凱送愛到埔里鼓勵孩子

郭昭巖攜扶輪社送暖　發放待餐劵

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

王令麟力挺更生人獄後重生

東森正能量　王令麟助更生人重新站起來

聖家啟智中心　急需各界伸出援手

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

ETtoday主播號召挽袖捐血解血荒

療癒系服務犬送愛到烏來守護孤老

第一屆東森盃射箭賽花蓮登場！

更多熱門

相關新聞

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

雲林一名國小五年級的男童2020年曾寫信向村長求救，詢問如何翻修阿嬤幫人修改衣服的4坪鐵皮屋。消息曝光後，全台各地58名熱心志工到場協助，感動不少人。如今時隔2年，志工本月5日行經時，意外發現鐵皮屋遭拆除，因為地主要使用土地，且男童一家已無收入，只能蝸居在破舊的老家。

頂新和德「愛的GOOD力」　助弱勢過寒冬

頂新和德「愛的GOOD力」　助弱勢過寒冬

行善做傳家寶　扶輪之子獎助學金頒贈典禮

行善做傳家寶　扶輪之子獎助學金頒贈典禮

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

和潤企業推綠能公益　點亮希望之光

和潤企業推綠能公益　點亮希望之光

關鍵字：

公益愛心雲榮民之家王令麟公益東森慈善基金會

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

「5生肖」農曆年前恐出大事！

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

新竹情侶刮刮樂中100萬！3.6萬直接回本　現場感動爆哭

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面