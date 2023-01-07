鋼鐵董座現柔情！王令麟送愛榮民之家　歡唱、打菜與長輩互動零距離

▲東森慈善基金會董事長王令麟到板橋榮民之家送愛，現場還有關懷小丑及表演團體同樂，陪伴榮民伯伯度過歡樂午後時光。（圖／記者徐文彬攝）

記者林璟倩／新北報導

新曆年初、農曆年前全台一片歡欣，今(1/7)東森慈善基金會董事長王令麟在百忙之中特地送愛到板橋、三峽榮民之家，順便向長輩拜早年。不僅準備了用料澎湃的六福傳承-五福臨門年菜組讓長輩們圍爐吃好料，也邀請關懷小丑及志工與長輩同歡，更親自高歌獻唱，和榮民伯伯們互動零距離，展現鐵漢柔情的一面。

▲王令麟向百歲榮民(圖左)致意，感念他們年輕時的無私奉獻。（圖／記者徐文彬攝）

▲關懷活動現場超歡樂，讓伯伯們度過一段快樂的時光。（圖／記者徐文彬攝）

位於板橋的榮民之家約有800位住民、平均年齡86歲，更有超過30位以上的百歲人瑞在此頤養天年，今天在關懷小丑送上氣球的親切互動下，氣氛相當熱絡，王令麟也親自高歌獻唱《梅花》、《掌聲響起》，表達對榮民伯伯們年輕時為國家犧牲奉獻的敬意。

▲王令麟捐贈板橋榮民之家年菜組合，由榮民之家家主任陳桂美(圖左)陪同百歲人瑞(圖中)代表受贈。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟表示：「疫情三年來對各行各業造成衝擊，但是東森集團不只做生意、更要做公益，因此我們東森慈善基金會不只要關心在座的榮民伯伯們，也要關愛偏鄉部落的弱勢孩童給予定期關懷，捐獻物資只是代表我們的一份心意，更重要的是今天大家一起來現場陪伴長輩，並帶來歡樂及人情溫暖，預祝長輩們身體健康新年快樂」。

▲王令麟與退輔會副主委吳志揚(圖中)、榮民之家家主任陳桂美一同高歌同歡。（圖／記者徐文彬攝）

退輔會副主委吳志揚表示，感謝東森慈善基金會在冷冷的冬天裡送來一股暖流，還在農曆年前帶來豐盛的年菜組合，過去也常關懷榮民之家把好吃好用都捐贈給大家，真心感謝企業將社會資源挹注到公務做不到的地方。疫情發生近三年來不僅百業經營不容易，榮民之家相關的服務人員至今也都非常辛苦的工作及積極防疫，感謝大家在團體生活互相配合，希望天瘟永息讓大家都能早日回歸正常活動。

▲王令麟前往三峽榮民之家送年菜，由三峽榮家家主任劉化宇與榮民代表受贈。（圖／記者湯興漢攝）

傍晚王令麟再轉往三峽榮民之家陪伴長輩圍爐並為一桌平均年齡90歲、加起來超過500歲的爺爺們打菜，王令麟親切地一一問候在座的榮民伯伯，他分享自己祖籍湖南，從小就在眷村長大所以也是榮家子弟，因此特別在農曆年前來探望大家送溫暖，他還開心的說：「今天我真榮幸能和103歲的伯伯握手，相信自己也會分到好福氣」。

▲王令麟親切地一一問候在座的榮民伯伯。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟特別為平均高齡90歲以上的榮民伯伯送菜。（圖／記者湯興漢攝）

三峽榮家家主任劉化宇表示，非常感謝東森慈善基金會送來豪華年菜讓長輩們一起小圍爐，提早感受新年的喜氣，也很難得有機會讓董事長親自上台高歌同歡。台北榮家這邊的住民包含養護失智的長輩們約500位，平均83歲、超過百歲的約19位，然而公務資源有限、企業資源無限，尤其先前受疫情影響已經很長一段時間無法開放外界來關懷長輩，終於等到近期疫情趨緩，台北榮家非常歡迎不論是企業團體或公私立學校來關懷、照顧長輩身心健康，希望讓長輩們能在這邊好好的過完人生下半場頤養天年。

▲熱鬧的活動還有豐盛的佳餚讓榮民伯伯很開心。（圖／記者湯興漢攝）

東森慈善基金會董事長王令麟秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，成立東森慈善基金會已有20多年送愛不間斷，從過去關懷偏鄉部落需求，近年逐步擴大關懷層面持續將東森會員的愛心送至全台各個角落，尤其台灣步入高齡社會，更應關照銀髮長輩的身心健康，目前規劃1/14(六)東森慈善基金會將再出發前往國軍英雄館送關懷，陪伴獨居老人歡樂圍爐過好年。