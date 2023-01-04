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行善做傳家寶　扶輪之子獎助學金頒贈典禮

▲國際扶輪3482地區「扶輪之子委員會」於12月29日在集思台大會議中心舉辦扶輪之子獎助學金頒贈典禮。（圖／扶輪之子委員會提供）

▲扶輪之子獎助學金頒贈典禮。（圖／扶輪之子委員會提供）

生活中心／綜合報導

國際扶輪3482地區「扶輪之子委員會」於12月29日在集思台大會議中心舉辦扶輪之子獎助學金頒贈典禮，據扶輪之子委員會主委張利益表示，COVID-19疫情使得弱勢家庭更加弱勢，因為疫情造成失業或收入減少，影響家庭也連帶影響孩子的學習，尤其是單親或隔代教養的孩子更需協助。

扶輪社友雪中送炭，在人們需要的時候給予溫暖希望。這些弱勢家庭只是暫時不如意，在他們等待轉機的時候，扶輪社伸出援手，協助他們再起。

扶輪之子的認護活動每月新台幣1000元，一年12,000元就可幫助一位孩子，今年成果破紀錄的幫助到160所高中職、國中、國小 ，有1120位孩子受益，捐出的認護獎助學金達新台幣1344萬元。

典禮中特別邀請到國際扶輪3482地區總監徐錕柏，國際扶輪3482地區前總監林鑾鳳。活動當天也邀請台北市社會局陳郁君科長、教育局呂柏毅專員蒞臨現場給予鼓勵。

據總監徐錕柏表示，台灣行善的力量非常大，發揮扶輪社的組織功能，讓需要幫助的學生得到照顧，學子可以安心好好學習，祈將來有能力貢獻社會幫助他人。服務計畫主委黃聖元、社區服務主委方芳、主持人陸彤（扶輪公益網主委）、主持人陳福居共同認為，活動有近900位扶輪社友參與捐助，能幫助到1000多位學生，這股善的力量正是彰顯扶輪的公益價值。

張利益主委在結語中表示，今天頒贈典禮的活動，不是一個結束而是一個好的開始，我們要延續傳承下去。把「善」當作傳家之寶，無論年齡大小，都可以行善，行善快樂一輩子。

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