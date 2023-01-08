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竊盜毒品一把抓　永康警破獲兩起內衣大盜

▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，復興派出所警員據報發生多起女性內衣褲失竊，警方循線查獲28歲林姓男子，起獲女用內衣、內褲及睡衣、衣褲達50件之多；另大橋派出所透過監視器查獲許姓男子，起獲被害人遭竊內衣褲，扣押吸食安非他命玻璃球5支，2名內衣大盜均兼具毒品犯身分，令人意外。

▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

復興所於轄區進行查訪時，接獲居民表示近日發生多起女性內衣褲失竊案，經過比對發現竊賊為連帽黑衣且手臂有明顯刺青之男子，利用冷氣壓縮機攀爬翻牆入屋行竊，鎖定28歲林姓男子（毒品素行）為目標，加上林嫌疑似涉毒犯案，遂由專案小組申請搜索票，於8日進行搜索，於林嫌房間衣櫥抽屜深處及垃圾袋內查獲林嫌竊取之女用內衣17件，內褲21件及女性睡衣、衣褲12件，共計達50件之多。林嫌坦承係滿足性慾而行竊。

▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而大橋所於去年底獲報民眾貼身衣物失竊案，被害女子表示自己從二樓租屋處下樓與朋友交談，認為只是離開片刻便僅將房門闔上並未上鎖，而同樣租屋在同棟3樓之34歲許姓男子（有竊盜、詐欺、毒品素行），便趁此空檔潛入被害人房間，竊走被害人晾曬於浴室內的內衣褲，大橋所員警於搜索過程中，除查獲被害人遭竊之內衣褲外，另查獲許嫌吸食安非他命毒品之相關證物。許嫌表示是臨時起意、好奇才行竊。

▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局，連續破獲兩起內衣大盜案，起獲女性內衣褲及安非他命吸食器，依竊盜、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

分局長甘炎民表示，現值2023年加強重要節日維護工作期間，維護轄區的治安及交通的安全是警方責無旁貸的責任，呼籲社會大眾隨時注意周邊可疑人事物，只要發現不法或可疑人、事、物等，請立刻撥打「110」報案專線，以協助警方打擊犯罪。警方會持續強化打毒作為，嚴加查緝，以落實社會安全網機制。

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