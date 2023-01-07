竹聯大哥租倉庫放茶葉袋「藏1.4公噸毒」　市值10億可供百萬人吸食

▲北市刑大再度繳獲竹聯幫信堂大哥，涉嫌藏放1400公斤毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊日前破獲桃園地區有幫派成員涉嫌販賣毒品牟利，先逮捕2名幫派成員，後再租屋處又起獲毒品安非他命、K他命，市值高達上億元，警方循線鎖定上游幫派大哥，並在6日前往搜索，並在他租用的倉庫等地點，查獲超過1400公斤的毒品，並逮捕幫派大哥以及2人到案。

警方調查，35歲的彭姓男子，與另名47歲的徐姓男子，都有竹聯幫信堂背景，共同組成販毒網絡，主要販賣安非他命、K他命等毒品，並且在桃園、新北承租房子藏放毒品，甚至改造成加工廠，購買大批毒品分裝成小包裝出貨牟利。

北市刑大偵3隊鎖定，彭、徐2人向上游購買毒品後，在轉至承租的房子內分裝，透過小蜜蜂出貨給下游毒蟲，警方日前查獲彭、徐2人，並在租屋處查獲價值上億元的安非他命、K他命毒品。

北市警局長楊源明認為，竹聯幫近期涉及多起重大販毒事件，下令北市刑大繼續溯源追查，北市刑大也在6日鎖定竹聯幫信堂的李姓大哥，在桃園市八德地區設置倉庫藏放毒品，警方前往逮捕李姓大哥以及2名小弟，並起獲用茶葉袋包裝的千餘包毒品。

警方發現，李姓男子混跡桃園地區，具有竹聯幫信堂背景，且幾乎在中生代大哥中最具實力，這次又查獲1400公斤安非他命、K他命等毒品，也將移送桃園地檢署偵辦，持續追查境外運毒路線以及販毒網絡。

警方透露，1400公斤毒品市值破10億元，且流入市面一個月可以提供數百萬人口吸食，也將持續追查，這批1400公斤毒品與日前「黑人家族」郭姓角頭遭狙殺是否有關。