　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯大哥租倉庫放茶葉袋「藏1.4公噸毒」　市值10億可供百萬人吸食

▲▼北市刑大再度繳獲竹聯幫信堂大哥，涉嫌藏放1400公斤毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大再度繳獲竹聯幫信堂大哥，涉嫌藏放1400公斤毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊日前破獲桃園地區有幫派成員涉嫌販賣毒品牟利，先逮捕2名幫派成員，後再租屋處又起獲毒品安非他命、K他命，市值高達上億元，警方循線鎖定上游幫派大哥，並在6日前往搜索，並在他租用的倉庫等地點，查獲超過1400公斤的毒品，並逮捕幫派大哥以及2人到案。

警方調查，35歲的彭姓男子，與另名47歲的徐姓男子，都有竹聯幫信堂背景，共同組成販毒網絡，主要販賣安非他命、K他命等毒品，並且在桃園、新北承租房子藏放毒品，甚至改造成加工廠，購買大批毒品分裝成小包裝出貨牟利。

北市刑大偵3隊鎖定，彭、徐2人向上游購買毒品後，在轉至承租的房子內分裝，透過小蜜蜂出貨給下游毒蟲，警方日前查獲彭、徐2人，並在租屋處查獲價值上億元的安非他命、K他命毒品。

北市警局長楊源明認為，竹聯幫近期涉及多起重大販毒事件，下令北市刑大繼續溯源追查，北市刑大也在6日鎖定竹聯幫信堂的李姓大哥，在桃園市八德地區設置倉庫藏放毒品，警方前往逮捕李姓大哥以及2名小弟，並起獲用茶葉袋包裝的千餘包毒品。

警方發現，李姓男子混跡桃園地區，具有竹聯幫信堂背景，且幾乎在中生代大哥中最具實力，這次又查獲1400公斤安非他命、K他命等毒品，也將移送桃園地檢署偵辦，持續追查境外運毒路線以及販毒網絡。

警方透露，1400公斤毒品市值破10億元，且流入市面一個月可以提供數百萬人口吸食，也將持續追查，這批1400公斤毒品與日前「黑人家族」郭姓角頭遭狙殺是否有關。

ET快訊
特斯拉「日韓陸」都降價！　台灣Model Y價差將近百萬
2女學生被逼下跪！　遭嗆「快一點」影片瘋傳
蔡依林「露2點」合體李玖哲　相馬茜說話了！
快訊／日149人客機緊急迫降！　逃生滑梯疏散乘客
獨／小三通今重啟！　陸斥資1.3億防疫設備曝光
詐騙妹被嫌吵　怒回2字笑翻他：這輩子遇過最凶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開庭後地檢署前滑一跤！婦人踩青苔「摔成骨折」　怒告國賠結果曝

立委補選倒數計時！26.8萬張選票印製完成　警方戒護「押票」

苗栗2女學生被逼下跪！還遭嗆「快一點」影片瘋傳…鍾東錦也留言

行駛中突躺車攤手！騎士下秒「瑪利歐」上身揮手跳步…怪異畫面曝

凌晨破車窗行竊　警上門逮人...他辯：吃了安眠藥我忘了

總算回家了！貢寮龍洞灣無名男屍嚴重腐爛無法辨識　警1招讓他歸根

竹聯大哥租倉庫放茶葉袋「藏1.4公噸毒」　市值10億可供百萬人吸食

1歲半女童遭爸拿菸燙手洩憤　傷疤2年仍可見！結局曝光

快訊／國1圓山段火燒車　黑煙竄天際

快訊／疑「點火驅蛇」卻燒死5親人！台中倖存阿公遭羈押

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

開庭後地檢署前滑一跤！婦人踩青苔「摔成骨折」　怒告國賠結果曝

立委補選倒數計時！26.8萬張選票印製完成　警方戒護「押票」

苗栗2女學生被逼下跪！還遭嗆「快一點」影片瘋傳…鍾東錦也留言

行駛中突躺車攤手！騎士下秒「瑪利歐」上身揮手跳步…怪異畫面曝

凌晨破車窗行竊　警上門逮人...他辯：吃了安眠藥我忘了

總算回家了！貢寮龍洞灣無名男屍嚴重腐爛無法辨識　警1招讓他歸根

竹聯大哥租倉庫放茶葉袋「藏1.4公噸毒」　市值10億可供百萬人吸食

1歲半女童遭爸拿菸燙手洩憤　傷疤2年仍可見！結局曝光

快訊／國1圓山段火燒車　黑煙竄天際

快訊／疑「點火驅蛇」卻燒死5親人！台中倖存阿公遭羈押

曾銘宗讚林智堅有Guts　「希望檢調聽懂他的話趕快調查」

擬訪美日為2024暖身？　朱立倫：為總統候選人奠定國際交流基礎

小甜甜老公「AA制神邏輯」掀眾怒！沒付1最大開銷　網砲：幹嘛跟你結婚

當8年主管「年終僅1萬2千元」老鳥曝悲慘真相！　過來人勸：快跑

「普丁停火是謊言」烏克蘭怒批　俄軍仍持續空襲！消防員慘被炸死

上海「停車格燒屍體」15秒影片瘋傳！　陸媒揭是在燒祭品

哈利自爆「17歲野戰破處」被當種馬　傳言瘋猜是這女星

國泰世華CUBE卡錢兔好康大禮包　「優惠34567」享領券最高7%回饋

烏軍情局警告：普丁將再動員「50萬士兵」！　可能時間點曝光

2023屏東熱博1／14登場　周邊交通資訊屏警報你知

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

台南議長賄選案　黃怡萍羈押禁見

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

狠夫閉眼狂揮刀逾20刀砍死妻子　下場出爐

促成通姦除罪　顧問公司老闆竟是假律師

嘉義女「睡到一半下體被痛醒」　驚見陌生男嚇傻

獨／大里惡火奪5命！男童母遠看兒忍淚認屍

即／台中惡火奪5親人　屋主遭聲押

快訊／「購物站天后」深夜移送北檢

新北驚見「穴居族」夾縫住10年　社會局急安置

遭輾宜女國中生腦死　家屬忍痛器捐

快訊／國1圓山段火燒車　黑煙竄天際

知名律師竟是無照接案！曾推通姦除罪釋憲

台南正副議長賄選案　檢再聲押3人

更多熱門

相關新聞

太招搖！陌生男出入居民怕怕　警上門竟逮到殺人通緝犯

太招搖！陌生男出入居民怕怕　警上門竟逮到殺人通緝犯

曾在台北犯下殺人罪嫌通緝中的陳姓男子(30歲)，夥同林姓竹聯幫成員等4人，逃到彰化福興鄉一處偏僻民宅內落腳不到2天，眼尖的鄉民發現有陌生人出入，立即報警，鹿港警方上門，在現場起出槍械、子彈與毒品等贓物，訊後移送彰化地檢署偵辦。

竹聯分會長教唆砸工地　太陽會戀愛詐騙撈1.4億

竹聯分會長教唆砸工地　太陽會戀愛詐騙撈1.4億

南警破獲毒品咖啡包分裝工廠

南警破獲毒品咖啡包分裝工廠

健達出奇蛋裝毒藏體內　男澳洲落網

健達出奇蛋裝毒藏體內　男澳洲落網

債務糾紛街頭相遇　開BB槍還敲頭...警逮4嫌

債務糾紛街頭相遇　開BB槍還敲頭...警逮4嫌

關鍵字：

竹聯幫信堂大哥毒品

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林破22年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

宋先生被轟「給小甜甜養」！曝夫妻經濟分工：我賺得夠用

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

彩迷瘋搶2000元刮刮樂　爽中3張百萬

男友無套激射！竟叫她「用可樂洗下面」　結果悲劇了

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

李玟富商老公爆「劈腿嫩妹」　姊發聲

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面