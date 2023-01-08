蘇貞昌開畢業餐會？　行政院澄清：叮嚀讓民眾安心過好年

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌近日宣布普發政策，被政壇臆測為「閣揆保衛戰」，《聯合報》報導，蘇揆近日分批宴請指揮中心、農委會、衛福部官員，被黨內解讀為「畢業餐會」。對此，行政院發言人羅秉成8日說明，這是為了親自對第一線工作人員表達肯定，感謝他們的付出，也叮嚀讓民眾安心過好年。

媒體報導，蘇貞昌搶在總統蔡英文之前宣布普發現金，政壇臆測是「閣揆保衛戰」，而蘇揆從前天起一連4天在圓山飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士，在立法院會期結束前大宴閣員，格外引發關注，由於蘇揆近4年任內，雖會請部會首長吃飯，但未曾以此規模宴請局處首長，也被黨內解讀是「畢業餐會」。

對此，羅秉成今天上午表示，近日蘇揆在農曆春節前，陸續分批宴請包括屏鵝公路工程公私部門的工程負責人員、防疫指揮中心的防疫主責人員、防範非洲豬瘟的部會主辦人員，以及負責執行政院列管專案的相關部會次長及司署長，藉此尾牙之際，對這些在政府相關重要施政或工程的第一線工作人員的表現，親自表達肯定之意，也代表政府感謝他們的努力與付出，特別叮嚀各部會相關單位，在年節期間要持續負起責任，做好各項工作，讓民眾安心過好年。