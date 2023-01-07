經濟大好！去年稅收估值大增3300億仍超收　官員：怎會是行政失靈？

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）



記者陳家祥／台北報導

稅收超徵近來成為熱門討論話題，儘管行政院長蘇貞昌已定調「還稅於民」發現金，但綠委高嘉瑜質疑行政失靈、稅制問題要改善。但根據資料，在2021年超徵逾4000億之後，行政單位已上調隔年的稅收預估達3300億、預估值達2.7兆，沒想到2022年的整體經濟情勢又更好，全年稅收超過3兆，超徵達4500億。

2022年稅收預估會超徵4500億，總統蔡英文日前召開國安會議決定其中的1800億可與全民共享，行政院長蘇貞昌4日宣布，其中的1400億與全民共享，每人6000元，預估開春後發送。

但不只在野黨批評，甚至連民進黨內部也有質疑聲浪，認為行政部門在稅務預判上失靈、應該檢討，或是要從根本稅制上進行改革。

「超徵就是經濟成長超乎預期的證據！」官員指出，調閱資料可以發現，2020年、2021年的稅收估計都是2.4兆左右，但2021年因為經濟表現好，實際稅收超收4327億，在當時已創下新高，也因此讓政府對經濟前景更樂觀，隔年2022年的經濟成長預期更好，破天荒一次把稅收預估增加3300億，預估值為2.7兆。

但出乎政府意料的是，2022年的整體經濟情勢又更好，全年稅收超過3兆，可望超徵4500億。官員強調，「這當然是經濟成長的成績，不是什麼行政失靈」。

官員強調，真正的行政失靈，是2009時國民黨執政下短徵2538億，全年稅收才1.5兆，僅僅是蔡政府今年的一半。

面對國民黨、民眾黨近來不斷批評，官員無奈表示，超徵其實就是經濟表現好、商業活動活絡，結果現在被批評成這樣，就算是藍白執政的縣市也都不敢宣傳超徵議題。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許靖騏攝）