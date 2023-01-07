找嘸政府機關主責虛擬貨幣　朝野共提案要行政院3個月內指定

▲虛擬貨幣「比特幣」。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者蘇晏男／台北報導

針對虛擬貨幣定位，立法院朝野黨團今（7日）協商中達成共識，要求行政院盡速研議虛擬貨幣的定位，並指定主管機關與納管機制，於3個月內向立法院提出專案報告。

立法院長游錫堃今（7日）繼續召集朝野黨團，協商112年度中央政府總預算案。會中時代力量立委邱顯智指出，虛擬貨幣市場問題嚴重，但到現在找不到主管機關，目前學界共識是金管會管轄，但金管會卻不處理，造成國際詐騙嚴重。

邱顯智提及，今早與法務部次長陳明堂跟高檢署檢察長張斗輝討論虛擬詐騙問題，對方第一句話是說這部分沒人管。

「虛擬貨幣應該先定位。」國民黨團總召曾銘宗指出，第一、假設當一般商品買賣，屬經濟部管轄；第二、涉及洗錢，由法務部管轄；第三、若為金融商品，由金管會管理；第四、假設一般商品，為央行管轄；第五、假設有詐騙，則是檢調跟警政署管理。

曾銘宗說，他具體建議，由朝野各黨團寫一份主決議，請行政院半年內或三個月內出面協調，指定虛擬貨幣主管機關。

民進黨立委羅致政也表示，這部分應由行政院召開跨部會會議定位後，再指定主管機關。民進黨黨團總召柯建銘說，行政院其實已責成秘書長，定位虛擬貨幣該由哪個單位主管，但朝野還是共同提案。接著，羅致政說，請金管會擬案，再由四個黨團共同提案。而邱顯智也同意朝野共同提案，確定虛擬貨幣主責機關。

最後經朝野共識，由國民黨立委曾銘宗、李德維、謝衣鳯、洪孟楷、民進黨立委柯建銘、羅致政、郭國文、民眾黨立委邱臣遠、賴香伶、張其祿、吳欣盈、時代立量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭等共同提案：「鑒於虛擬貨幣衍生眾多問題，造成許多詐騙案件，政府不該漠視，爰請行政院盡速研議虛擬貨幣之定性，並指定主管機關與納管機制，於3個月內向立法院提出專案報告」。

▼朝野黨團提案書面。（圖／國民黨團提供）