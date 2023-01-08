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被求婚秒離奇亡！30歲單親媽點頭嫁男友　2天後「竟不明猝死」

▲▼英國赫爾的30歲女子科絲蒂（Kirsty Cracknell）是一名單親媽媽，去年底才剛答應男友求婚，2天後竟突然因不明原因離世。（圖／翻攝自Facebook）

▲英國一名30歲單親媽媽，去年底才剛答應男友求婚，2天後就突然因不明原因離世。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者張寧倢／編譯

英國英格蘭赫爾市（Hull）一名30歲單親媽媽，獨自帶著5歲兒子，去年12月男友終於和她求婚，原本這家人應該開心地一起在年底前慶祝她的生日，一起過聖誕節。沒想到，就在男友求婚2天後、她生日的2天前，這名單親媽媽突然因「不明原因」去世。

根據《太陽報》報導，住在英國赫爾的30歲女子科絲蒂（Kirsty Cracknell）育有5歲的兒子雷得（Ryder），卻在2022年12月11日、聖誕節前兩周的星期天突然撒手人寰，離奇的是，她的死亡被判定為「不明原因」（unexplained）。

報導指出，在科絲蒂去世的2天前，男友才剛向她求婚成功，兩人才許下終身約定就天人永隔，更令人遺憾的是，再過2天的12月13日就是科絲蒂的31歲生日，這本來應該是一家人歡樂共度年底的時光，她卻在回到赫爾市東部的家中不久後去世。科絲蒂的哥哥克雷格（Craig）表示，「這是第一次過著沒有她的聖誕節，感到深刻哀痛。」

▲▼英國赫爾的30歲女子科絲蒂（Kirsty Cracknell）是一名單親媽媽，去年底才剛答應男友求婚，2天後竟突然因不明原因離世。（圖／翻攝自Facebook）

▲科絲蒂死後獨留年幼的5歲兒子雷得，令人唏噓。

科絲蒂家族的友人安德森（Rich Anderson）表示，科絲蒂的兒子年僅5歲，所以還不太明白發生了什麼事，只知道媽媽已經不在了，「他知道他的媽媽變成了天上的一顆星星。孩子的精神狀態看起來似乎還算不錯。」

安德森也在科絲蒂猝然離世後開設募款活動，幫助家屬籌措葬禮費用，原本設定2000英鎊（約新台幣7.4萬元）的籌款目標，現在已收到3357英鎊（約新台幣12.4萬元）的善心資助，多餘的錢將存為科絲蒂兒子的養育費。

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