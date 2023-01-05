6歲小兄弟「大哭找媽媽」…警上門才知成孤兒　單親母最後遺願曝

▲6歲小兄弟「大哭找媽媽」…警上門才知母已驟逝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名43歲單親媽媽靠著打零工扶養2名年僅6歲的孩子，元旦晚間，附近鄰居聽到2兄弟「大哭找媽媽」後報案，員警到場才發現媽媽已因病去世，徒留2小兄弟成孤兒。對此，高雄市社會局表示，該單親媽媽為列冊低收入戶，因病住院時也有社工陪伴照顧，並協助討論2兄弟後續照顧事宜，後續也按照母遺願，由暖心親舅接回照顧。

社會局指出，43歲單親媽媽阿芬獨自扶養2名6歲的幼子，為高雄市列冊低收入戶，每月領有低收生活補助津貼。阿芬因身體不適住院，家中突遇生活變故，社會局岡山社福中心社工接獲通報後，立即帶著慰問的物品到醫院陪伴關心阿芬的身體狀況及2名6歲幼子的照顧情形，直到阿芬出院，並且連結高雄市實物銀行，減輕生活負擔。

出院後陪伴阿芬的過程中，她常提到身體狀況每況愈下，社工也陪伴阿芬討論孩子後續照顧事宜作好安排。社工接到阿芬過世消息，即與外公及舅舅討論，因2名孩子與其感情很好，很放心由其接回照顧，並協助完成孩子的監護權改定，後續將協助申請相關福利補助，減輕家中生活負擔。

▲警方協助2兄弟申請急難救助金，也轉達愛心人士的善款。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，2兄弟的親舅經濟狀況穩定，目前無需對外募款。甲圍所所長黃靖維及警員黃柏翰在事發後，則主動協助向財團法人張榮發基金會協助申請急難救助補助新台幣1萬元整。

另外，民間瑞昇企業、源禾企業公司的善心人士聽聞此事心疼不已，便以匿名方式共計致贈新台幣4萬元整，希望幫助孩子們勇敢度過難過。派出所員警日前帶著這份愛心前往許姓舅舅家關懷致意，代為致贈善心人士的急難救助金。

岡山分局表示，派出所在地方上除了維護治安、交通外，更藉由平日巡邏、勤區查察等勤務，深入社區，發覺民瘼並即時給予關懷協助。此次特別感謝地方善心人士的支持，也希望能拋磚引玉，把愛心傳出去，與民同在。