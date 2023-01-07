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花蓮春節返鄉專車啓航！實名制往返共4列　1／8起發放乘車證

▲返鄉專車為實名制，限本人搭乘，民眾於取票及乘車時，皆須出示乘車人身份證明文件供核驗。（圖／花蓮縣政府提供）

返鄉專車為實名制，限本人搭乘，民眾於取票及乘車時，皆須出示乘車人身份證明文件供核驗。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府特規劃春節返鄉專車，今年共有4列次火車，火車返鄉時間分別是1月19晚上7時及1月20上午9時30分台北站發車直達花蓮站；返工時間分別是1月28日下午5時07分及1月29日下午2時52分花蓮站發車直達台北站。

完成網路訂票之鄉親，縣府將於1月8日、9日在台北車站花蓮縣返鄉專車服務台（台北車站服務台前）；1月9日、10日在花蓮縣政府民政處發放乘車證，至於剩餘之乘車證，將開放給相同資格條件對象而未訂票成功之鄉親與在花蓮工作之夥伴購買，此一階段民眾，並於1月11日起每天上班日上午9時至下午5時在花蓮縣政府民政處購買，至售完為止。屆時如仍未發售完畢，則開放予非本縣鄉親購買，以促使專車剩餘票更有效利用。

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專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上、須持證明），經購票辦理後恕不退費。

春節連假返鄉專車配合台鐵局防疫政策，旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩。另請鄉親搭乘大眾運輸工具，於密閉空間請多洗手，保護自己，防範病毒感染。

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