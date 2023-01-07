快訊／化解春節不出勤危機！長勤提3大獎勵　「每人加發4萬獎金」

▲長榮航勤員工爭取年終和薪資調整。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿年終僅1個月，且人力不足，長榮航勤員工元旦連假依法休假不出勤衝擊航班，爭取3個月年終、增春節出勤薪資並提高經常性薪資，否則春節不排除再休假。長榮航勤今(1/7)提出3大獎勵方案，包括每人加發4萬元獎金、提高加班費、春節增加出勤獎勵，若上班9天至少可增加2.7萬元。

長榮航勤今(7)日表示 ，為體恤員工整年度的辛勞，決議在過年前再發放激勵獎金每人4萬元，回應員工對公司的貢獻，並於原先規劃發放的春節紅包之外，再提供春節連假期間出勤獎勵，表達對員工在連假期間出勤之感謝。

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長榮航勤指出，長榮航勤去年前三季虧損 9,938 萬元，至第四季營收略為提高，全年才有了獲利。公司決議撥付一個月的年終獎金，期待在兼顧公司永續經營的情況下，亦能慰勞全體員工全年度工作的辛勞。針對近日內部員工及媒體輿論對此事高度關注，公司也立即收集意見並進行內部檢討。



長勤強調，這幾日長榮航勤於公司內部舉辦多場座談會，由董事長率領相關單位主管與員工溝通，聆聽第一線基層員工的心聲。對部分員工質疑去年長榮航勤代理貨機的業務繁重，為何公司獲利仍不佳的狀況，董事長也進行釋疑，實際上長榮航勤代理貨機的可獲利項目，較代理客機減少許多，這也是造成航空與航勤兩家公司在最終獲利表現不同的主因；在過去未受疫情影響、客運暢旺的時候，長榮航勤年年均有獲利。

長勤表示，據員工回饋，且考量疫情趨緩、2023 年旅遊業復甦後，長榮航勤未來將有更多來自客機營收，預期今年度經營績效會有較前幾年疫情期間更亮麗表現，故長榮航勤決議三大方案，第一、農曆春節前將再發放獎勵金每人4萬元，希望更貼近員工期望。第二、針對延長加班將再提高加班費，以彰員工對公司貢獻。第三、在既有春節紅包外，新增春節員工出勤獎勵，感謝員工在農曆春節出勤。針對員工其他意見，公司會另行研議。

▲長榮航勤員工不滿年終，元旦休假不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／工會提供）

長榮航勤表示，關於元旦連假期間航班延誤，雖公司已盡全力調度人力應對，但仍有處理不周之處，對部分旅客所造成的行程影響，長榮航勤在此鄭重表達歉意。未來長榮航勤會持續精進調派制度、提升員工待遇，創造更好的工作環境、提供更優質的運輸服務。

長榮航勤員工表示，今下午公司也對內宣布，提三個獎勵方案，第一，農曆年前發放激勵獎金。2022年服務滿半年以上者，發放每位同仁4萬元，未滿半年者折半發给。第二，春節連假出勤獎勵，依班表正常出勤，每日加12點。配合公司業務於休息日出勤，每日加16點。第三，2023年度加班獎勵部分，休息日延續現有休息日出勤加班之加點獎勵，休息日以外之日，新增配合公司執行機場地勤作業而加班者，累計每2小時加計1點，「相關方案雖不滿意但可以接受。」

若以春節出勤每天加12點計算，每點250元，每天可增加3千元，如果春節出勤9天，將可加2.7萬元；若是在休假日出勤，每天加16點，等於每天可增加4千元。



