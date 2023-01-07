新竹大祕寶恐遭滅證？　郭正亮致電高虹安提醒「這兩件事」

▲新竹棒球場。（資料照／新竹市政府提供）



實習記者李密／台北報導

日前新竹市長高虹安召開記者會質疑新竹棒球場問題頻出，前市府未善盡監督責任。對此，前立委郭正亮6日表示，他在第一時間打電話給高虹安提醒一定要非常小心，若找到重要證物不要讓太多人知道，提交給檢調單位前也要拍照留證，否則目前尚未進入辦案狀態，無法封鎖現場，若消息走漏，廠商就可能會來做處理。

郭正亮6日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，直覺上認為高虹安他們應沒有封閉現場，營造商當然會想進來把不利證據拿走。他第一時間就打電話給高虹安，跟她說交給檢調的證據一定要拍照，因為她現在處於一個很複雜的環境。

郭正亮指出，民進黨已執政兩屆，有這麼多複雜的力量，包括公務員、廠商、檢調，也不知道誰是親林智堅那邊、或者親柯建銘、不喜歡民眾黨的。

因此，他建議高虹安一定要非常小心，如果找到重要證物，圈子要很小，不要讓人知道。要把證物提交給檢調單位時，也一定要拍照留證，像電線還在現場，廠商一副不以為意的要把電線撿走。

郭正亮說，如果證物很重要，就要跟警察辦案一樣，司法部門目前還沒介入，也沒有現行犯出現，屬於蒐證階段，處於尷尬狀態。還沒進入辦案就不能約談、也不能查金流，就弊案調查而言，是行政單位在蒐證，現場沒辦法封鎖，若消息流出，廠商就會來做處理。