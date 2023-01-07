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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻轟高嘉瑜「貝戈戈」　李彥秀點名范雲：支持凌辱女性嗎？

▲▼立法院 立委范雲堵訪 3+11 破口等相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前開轟，稅收超徵是行政失靈、非政績而是行政疏失，要求中央進行改革檢討，遭到資深媒體人周玉蔻大罵「貝戈戈」，更點名副總統賴清德，上任民進黨主席第一天就處理她。對此，國民黨議員李彥秀7日質疑，長期關注性別平權議題的民進黨立委范雲與民進黨婦女部主任許嘉恬，「妳們支持周玉蔻用『貝戈戈』凌辱高嘉瑜嗎？」

針對周玉蔻6日於節目《新聞放鞭炮》中痛批高嘉瑜「不要臉、貝戈戈」，李彥秀今日透過臉書發文表示，應基於事實與理性來討論公共政策，面對不同意見，甚至是同陣營的提醒，動輒以低俗語言與沙文的比喻「無差別式攻擊」，不容有異，正是台灣今日的亂源。

李彥秀認為，好的財政預算，應該是事前合理編列歲入與歲出預算「量入為出」，但是民進黨執政後，除了2020年外，幾乎年年都有鉅額超徵，而且近兩年超徵額度都超過新台幣4000億元。「金玉其外，敗絮其中」，李彥秀砲轟，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌不斷宣傳，台灣因為經濟好而稅收超徵；但實際上，台灣2022年「中央政府一年以上債務未清償餘額」高達5兆7388億元，創下新高。

李彥秀指出，高嘉瑜用數字拆穿了蔡英文與蘇貞昌「國王新衣」，卻被牙醫史書華諷刺「她也曾經認為林秉樞人不錯」，並且被周玉蔻罵「無恥、『貝戈戈』，她想請問范雲與許嘉恬，「妳們認同用家庭暴力的陰影繼續霸凌受害者嗎？妳們贊成用『貝戈戈』批評羞辱女性嗎？」

「小編誤國，側翼毀黨」，李彥秀痛批，民進黨顯然還沒從失敗中學習教訓，守護婦幼不應該有顏色之分或黨派之別，為了給孩子一個更好的台灣，請先學習作為一個人，再學習作為一個意見領袖。

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