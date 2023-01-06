傳綠委提案對高嘉瑜祭黨紀處分？　柯建銘：有案子到黨團再說

▲立委高嘉瑜。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前一句「超徵稅收是行政失靈」惹議，引起不少綠營立委反彈，更傳出有綠委要提案對高嘉瑜黨紀處分，對此，民進黨團總召柯建銘6日表示，他不知道誰有提案，有案子到黨團再講。對於記者提問高嘉瑜和黨內立委立場不一致部分，柯建銘僅笑回，「你在考我就對了哈哈哈，黨團會議討論就好，我不會在這裡未審先判。」

高嘉瑜4日發文表示，無論「還稅於民」的方案為何，政府都應該先正視兩個問題，第一、稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，應先檢討；第二、審計部糾正，不合時宜的貨物稅與關稅違反租稅公平，應先改革。

對於高嘉瑜指稅收超徵是行政失靈，民進黨立委許智傑不認同，他表示，經濟突然成長是好事，多的錢發放照顧弱勢也是好事，每年預算概估台灣有新狀況，以後可以再做更精準。

立委林靜儀則指出，可見政府預算編列上相當節制，這應該是正面面向才對，身為民意代表應該反映人民的聲音，也該幫民眾了解事實，蔡易餘則表示，用行政失靈這四字確實不太公平。羅致政更斥這是「不懂裝懂」。

據了解，也有黨內人士私底下表達對高嘉瑜言論相當不滿，黨內人士指出，本來民進黨內就有各種聲音，發錢部分提出不同方案都可以理解，但高嘉瑜卻為聲量如此顛倒是非，連發錢一樁美事都講成政府做錯事，「說句好話有這麼難嗎？」也傳出有綠委要提案對高嘉瑜黨紀處分。

傳出有民進黨立委要提案送高嘉瑜到黨團紀律委員會，柯建銘6日受訪時表示，他不知道誰有提案，有案子到黨團再講，「你在考我就對了哈哈哈，黨團會議討論就好，我不會在這裡未審先判。」