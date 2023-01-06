國會殿堂罵髒話！朝野協商為提案開槓　柯建銘搶麥、邱顯智氣到罵X

▲立委邱顯智與民進黨團總召柯建銘（紅圈處）因個資外洩案激辯。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃今（6）日邀集朝野黨團協商今年度中央政府總預算案，而時代力量立委邱顯智為個資外洩問題祭出111個「分身提案」，審查至此時，邱要求內政部找時間談，民進黨團總召柯建銘則要求馬上談，兩人為此起口角，柯建銘走到邱顯智座位旁爭麥克風，邱顯智則氣到飆罵X！民進黨立委羅致政則在一旁提醒有收音、小心一點，場面相當火爆。

邱顯智日前指出，為督促內政部重視個資外洩事件，他一口氣提111案表決，不過內容主要文字都相同，僅把提案內容名字改為111個立委，邱表示，要請內政部向每一個委員說明戶政資料外洩到底怎麼回事。

下午朝野協商時，邱顯智表示，第234個提案之後是時代力量提的，內政部約下午來談，但因為已經在協商了，內政部修改的文字都還沒整理出來，其他案也是這樣的狀況，也跟內政部長花敬群討論過，是不是再找個時間談。

花敬群回應，已經準備修正文字要給邱委員。柯建銘則要求馬上談，「你講！我們馬上聽。」游錫堃、管碧玲也緩頰可以現在討論，管指出，其實案子沒有很多，因為279到389案等於是一個案子拆成100多個案，還是可以在這裡談，「沒道理啦！這真的是技術犯規，案子可以在這裡馬上談。」

邱顯智則表示，這112個案子受害者都不同。羅致政也略為不滿，他表示，這完全顛覆自己對時代力量的期待，一個提案copy那麼多份改個名字就提，明明就是同一個案子。

此時，立法院長游錫堃宣布休息5分鐘，柯建銘也走到邱顯智座位旁，兩人共用一支麥克風唇槍舌戰，柯建銘罵「別搞這一套啦！」「時代力量沒有特權啦！」邱顯智則回批「不要耍流氓啦！」柯建銘講到激動時一度要拿起麥克風「我講給你聽啦！」邱也火大回應「你幹嘛？你為什麼拿人家麥克風，Ｘ！」羅致政則連忙提醒有收音、小心一點。此時轉播組也把聲音拉掉。