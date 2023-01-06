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快訊／罵柯建銘X！邱顯智道歉了　「這是我處理個資外洩案的感受」

▲立委邱顯智與民進黨團總召柯建銘（紅圈處）因個資外洩案激辯。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲立委邱顯智與民進黨團總召柯建銘（紅圈處）因個資外洩案激辯。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（6日）朝野黨團協商過程中，時代力量立委邱顯智針對個資外洩相關提案，與民進黨立法院黨團總召柯建銘爆發口角，邱一度爆粗口。事後，邱顯智的臉書發文仍看得出不滿，即使他對於在公開場合情緒失控說聲對不起，但文中又兩度出現「X」，並也強調，這一個字，是他這些時間處理詐騙陳情案件和個資外洩案件，累積到現在最直接的感受。

邱顯智為督促內政部重視個資外洩事件，一口氣提111案表決，不過內容主要文字都相同，僅把提案內容名字改為111位立委名字，並要求內政部像每位立委說明戶政資料外洩到底怎麼回事。

邱顯智在今朝野協商時，堅持不撤案，要求內政部向其報告，讓民進黨團大為不滿。當立法院長游錫堃喊休息5分鐘時，柯建銘也走到邱顯智座位旁，兩人共用一支麥克風唇槍舌戰，柯建銘罵「別搞這一套啦！」「時代力量沒有特權啦！」邱顯智則回批「不要耍流氓啦！」柯建銘講到激動時一度要拿起麥克風「我講給你聽啦！」邱也火大回應「你幹嘛？你為什麼拿人家麥克風，Ｘ！」

事後，邱顯智在臉書表示，「X！」全國人民個人資料外洩，執政黨到底有沒有肩膀面對，民進黨團到底有沒有勇氣一起監督？還是只想當護航行政機關的橡皮圖章？

邱顯智說，今天下午的黨團協商，審議他針對內政部提出的預算提案；提案內容很簡單：請內政部依據《個人資料保護法》第12條的規定：「公務機關或非公務機關違反本法規定，致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者，應查明後以適當方式通知當事人。」請內政部查明後分別通知立法院111位委員。

「為了喚起立委同事們的重視，也試探各位委員對個人資料外洩的態度，我幫每一位同事都提了一個案。」邱顯智表示，內政部後來說，今天下午希望拜會討論，也表示會草擬修正內容，但在下午的黨團協商前，內政部代理部長花敬群表示修正內容還沒完成，也希望擇期進行具體討論。

邱顯智指出，提案只是策略，重點是事情有沒有好好處理，所以他也期待，內政部真的願意提出積極具體可行的處理方案，但柯建銘認為，這些都是沒有意義的重複提案，要求在還沒溝通的狀況下「現場處理」，甚至在他發言說明的時候，直接走到我的座位旁強行關掉麥克風。

邱顯智再罵，「X！」這麼嚴重的國安和社會危機，執政黨不積極面對處理，趕快提出善後方案，還要逼在野黨閉嘴？全國人民個人資料外洩，甚至很可能已經有許多被害人，被詐騙集團利用這些鉅細靡遺的戶籍資料假冒檢警或金融機構詐騙，也可以被不肖份子拿來勒索恐嚇。

「行政院所有部會不是推諉卸責，就是粉飾太平，現在立法院執政黨黨團，連在野黨的發言權都要剝奪？我就請問執政黨一個具體的問題：全國人民戶籍資料已經被外洩，政府具體打算怎麼做來降低損害？」

邱顯智說，最後還是要跟大家說一聲，對不起，在公開的狀況下情緒失控，為社會帶來不好的示範，不過，這一個字，是他這些時間處理詐騙陳情案件和個資外洩案件，累積到現在最直接的感受。

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