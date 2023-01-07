藍營高喊年前發現金　柯建銘曝行政程序：難道在野黨不審預算嗎？

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布每人發現金6000元，考量行政程序及立院審查問題，普遍認為2月底、3月初是最可能時間，國民黨團則喊話春節前發放，對此，民進黨團總召柯建銘7日表示，還是有技術性的問題，院長要來備詢，再編預算送進來立院，立院會完全「開綠燈」嗎？難道在野黨不審預算嗎？「我也一樣希望趕快發下去，但這是行政程序問題，過年大家想領到錢，銀行也關門了嘛！」

柯建銘表示，曾銘宗說13號以後延會處理發現金，自己昨天講「何樂不為」是要點醒大家「如何樂為」，即便行政院法案送進來，還是有技術性的問題，院長要來備詢，再編預算送進來立院，立院會完全開綠燈嗎？這些程序都有問題，難道在野黨不審預算嗎？

柯建銘指出，自己昨天反諷式的講「何樂不為」，要快大家來快，但這是已經決定的政策，請大家不要爭功諉過、見縫插針做政治操作，讓全國老百姓都搞不清楚，這不是像過年在廟口發紅包，光這些程序4天內做得到嗎？

柯建銘表示，國民黨要理性面對這一刻，大家都是立法委員，都知道審查程序，國民黨不講清楚讓全國民眾誤解，這對行政部門、立法院公平嗎？「我和大家一樣希望趕快發下去，但這是行政程序問題，還要作業程序、軟體設計等等。過年大家想領到錢，銀行也關門了嘛！」

而財政部國庫署昨召開記者會表示，依現行規定稅收超徵的4500億元仍須繳庫，須待審計部審定後才能動支，若2月底要普發現金政府就得籌措財源。即便全移用累計歲計賸餘，至少還要舉債150億元，引起在野黨反彈。

柯建銘表示，這說法是正確的，今年7月決算才會通過4500億，怎麼處理錢是一個問題，照正常的預算程序，可用的錢就是前年2700億，1000億已經補進來總預算、前瞻300億，這些扣完只剩下1250億，大家都要思考清楚。