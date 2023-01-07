王鴻薇諷「北北基合併」該選總統　吳怡農：她好像對立委角色不熟悉

記者杜冠霖／台北報導

民進黨北市第三選區候選人吳怡農昨提出台北、基隆與汐止合併的政見，國民黨候選人王鴻薇則諷刺這應該選總統，選立委太委屈，對此，吳怡農7 日受訪時回應，她這樣批評，顯示是對立委角色、功能不太熟悉，也凸顯2個人不同，一邊希望認真做事、另一邊直到選前一天還在噴口水。

▲吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）



今天是北市第三選區立委補選倒數24小時，吳怡農在同黨立委蘇巧慧陪同下在中山區掃街拜票，吳昨日提出台北市、新北市汐止區、基隆市行政區域合併也引發熱議，對手王鴻薇更酸提這政見應該要選總統，「選立委太委屈。」

對於相關政策，吳怡農解釋，台灣整體行政區域的重劃有三個重點，第一、整體來說，六都與其他縣市差距越來越大，應該要縮短。第二、台北身為首都，跟其他國家的首都相比，北市人口不到250萬，發展動能相對不足，希望北北基合併能夠提高大台北競爭力。

吳怡農也指出，松機周邊的管制地橫跨台北、新北、基隆，如果可以透過大台北地區的整體規劃，搭配松機遷移、行政區重劃，可以讓大台北更有競爭力。

對於王鴻薇的批評，吳怡農回應，自己所提的每個政見，都是國會議員該有的想法跟立場，對手有這樣的批評，或許是對立委的角色不夠熟悉，也凸顯兩個人的不同，一邊希望認真做事、一邊噴口水。